El pleno de la Diputación de Ourense rechaza, debido a dos ausencias de la oposición, fiscalizar el uso del parque móvil

El PP, tras las multas a Baltar, defiende que "la nueva administración" provincial "no da motivos" para esta reclamación

La Diputación de Ourense ha celebrado hoy su sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, donde han rechazado una moción del Partido Socialista que pedía la fiscalización y la racionalización del uso del parque móvil --después de las multas al ex presidente, Manuel Baltar--. La votación habría salido adelante con los votos de toda la oposición, pero dos ausencias inviabilizaron esta aprobación.

La sesión plenaria ha transcurrido sin incidentes a lo largo de más de cinco horas, durante las que se han aceptado por unanimidad temas tales como la delegación de competencias en la Diputación de las funciones de policía medioambiental de vertidos a las redes de infraestructuras municipales de saneamiento y depuración de aguas residuales en los ayuntamientos de Pereiro de Aguiar y San Cibrao das Viñas.

Ambos ayuntamientos han reconocido que son muchas las sanciones que asumen por estos vertidos y en concreto la vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de San Cibrao, Marta Novoa, se ha mostrado favorable a que los recursos de la Diputación se emplean de este modo señalando que "ninguno de los ayuntamientos tiene la red de seguridad" y que "hay residuos que no pueden identificarse por mecanismos actuales".

Además, ha sido aprobada por unanimidad la cesión de una parte de los terrenos del Hipódromo de Antela a la Xunta de Galicia para emplearlo como base para la lucha contra incendios.

Así se llegó al turno de las mociones donde los socialistas proponían fiscalizar el uso del parque de vehículos de la Diputación Provincial, una moción que no llegó a ser aprobada aunque desde el Bloque Nacionalista Galego instaron a ello señalando que, de no ser por la ausencia de un diputado de su formación y la de Pérez Jácome en Democracia Ourensana, los votos darían para ello. "Si no sale ahora, el PSOE la volverá a traer y si no lo haremos nosotros", avanzó el portavoz nacionalista, Bernardo Varela.

"LA NUEVA ADMINISTRACIÓN NO DA MOTIVOS"

Pese a ello, el Partido Popular mantuvo su voto en contra. La portavoz, Patricia Torres, señaló que ya existe un reglamento por el que regirse y que, además, se han incorporado elementos informáticos de control. Mientras que el presidente de la institución provincial, Luis Menor, justificó el rechazo señalando que la nueva administración, al frente de la institución, no ha dado motivos para adoptar nuevas medidas.

"Concordamos con la filosofía de la moción, pero también hay una dosis de oportunismo porque en esta etapa nada avala traerla, así que espero no darle motivos para volver a hacerlo", indicó el presidente provincial.

"NO TENGO FUTURO POLÍTICO"

En esta moción tuvo lugar la primera intervención en un pleno del diputado de Democracia Ourensana Rafael Cachafeiro, quien abogó por eliminar la burocracia y los chóferes.

"La complejidad que lleva esto que piden no os la imagináis, la mejor forma de solucionar los problemas es eliminar la burocracia", llegó a esgrimir el diputado apostillando que "el problema no lo solucionan los políticos, sino que los políticos son el problema". Una reflexión criticada por la oposición, recordándole que si se sientan a esa sala es porque ocupa "un puesto político".

No obstante, el diputado continuó en un estilo argumental similar en su segundo turno de intervención, indicando que le "fastidia el concepto de dar imagen porque muchas veces caemos en la hipocresía", apuntando al PSOE y recriminando que proponían la moción, pero su secretario general, Valentín González Formoso, "tiene varios coches oficiales", con sus respectivos chóferes, "y seguro que hace lo mismo con los teléfonos y los ordenadores".

"Traje cosas del PSOE porque es vuestra moción, pero podría traerlas del BNG, del PP o incluso de mí mismo, que probablemente sea el peor de todos vosotros", dijo para rematar asegurando puede permitirse "estos lujos" porque él no tiene "futuro político. "Me importa un bledo lo que diga aquí o lo que se diga de mí", zanjó.

"Rafa, le auguro un buen futuro político, seguro que nos da tardes de gloria", bromeó el presidente provincial, Luis Menor, en respuesta.

PLAN DE AYUDAS

Tampoco salió aprobada otra moción socialista en la que pedían la activación de un plan de ayudas dirigido a la adquisición de libros y material escolar para este curso. Tanto el Bloque Nacionalista Galego como el Partido Popular esgrimieron que se trata de un ámbito de competencias de la Xunta de Galicia, por lo que votaron en contra, mientras que Democracia Ourensana se abstuvo.

"Esta es la igualdad de todos los españoles que los señores del PP defienden", criticó la diputada socialista Elvira Lama, en referencia a la última moción de la sesión plenaria que se defendía a continuación. Un escrito en el que los populares pedían "la igualdad de todos los españoles".

En la misma se mostraron las diferentes posturas de cada partido sobre el futuro del gobierno central, pero salió aprobada tan solo con el voto favorable del Partido Popular y la abstención de Democracia Ourensana.

MOCIONES APROBADAS

En el apartado de acuerdos, se aprobó la moción del BNG para demandar la ejecución total de un vial de conexión entre la N-525 y el barrio de Barrocás que permita mejorar los accesos al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

También una moción del PP que instaba al Gobierno de España a un cambio del modelo de financiación de las entidades locales para "luchar contra la despoblación y el envejecimiento poblacional".