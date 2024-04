El pleno de Diputación aprueba una moción para garantizar la atención a los enfermos de ELA a instancias de Vox

El diputado provincial de Vox Sevilla, Rafael García, ha valorado de forma positiva la aprobación de la moción presentada este jueves por su formación en la sesión plenaria del organismo provincial con el fin de "garantizar una vida digna a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), así como a sus familiares y cuidadores".

En una nota de prensa, García señala que "estamos hablando de una enfermedad dura no sólo para los enfermos, sino también para sus familiares y cuidadores. Las personas que padecen esta enfermedad viven una media de 3 a 5 años desde que se les diagnostica".

Por ello, el Grupo parlamentario Vox registró en octubre de 2023 una moción en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley con el objetivo de "recuperar y poner en marcha una ley para mejorar la vida de las personas con ELA".

No obstante, el diputado provincial recuerda que esta Proposición de Ley no fue admitida a trámite, "siendo bloqueada por el Gobierno con la excusa de que 'el número de potenciales beneficiarios con prestaciones por dependencia que están declarando IRPF con cuota positiva sería de 66.641 y representaría un coste estimado de 38 millones de euros'", apunta García.

"Desde Vox no entendemos cómo se despilfarra tanto dinero público en gastos inútiles y sectarios y no se prioriza lo que de verdad importa. Con todo, en Vox no nos damos por vencidos y en diciembre de 2023, nuestro Grupo parlamentario presentó una Proposición de Ley de Atención Integral a los enfermos de ELA".

En opinión de García, "sabemos que la aprobación de esta ley es competencia nacional, y que también es obligación de todas las instituciones mejorar la vida de nuestros vecinos". Por ello, desde la Diputación se pueden poner en marcha iniciativas positivas al respecto.

"Desde VOX proponemos crear un programa de formación especializada para la atención y el cuidado de enfermos de ELA destinado a cuidadores profesionales y a las familias de los enfermos en colaboración con los ayuntamientos. Y también hemos propuesto incluir en el pliego de condiciones para la adjudicación de contratos del Servicio de Ayuda a Domicilio como requisito para las empresas, que haya un número de trabajadores suficientes con formación específica para la atención de los enfermos de ELA", ha afirmado el diputado provincial.