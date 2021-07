El pleno del Senado decide el lunes el relevo de Pilar Llop

La sorpresiva marcha al ministerio de Justicia de la presidenta del Senado, Pilar Llop, en el nuevo gabinete de Sánchez, deja vacante la Presidencia de la institución, que será cubierta rápidamente, el próximo lunes, en el pleno que debía revalidarla en el cargo.

Su nombramiento como ministra, en sustitución de Juan Carlos Campo, se produce en una circunstancia muy peculiar, porque en realidad desde la noche del pasado jueves Llop ya no pertenecía a la Cámara Alta.

Senadora autonómica designada por la Asamblea de Madrid, las elecciones del pasado 4 de mayo cambiaron la composición de este parlamento y obligaron a renovar también los siete escaños que le corresponden designar como sus representantes en el Senado, el de Llop entre ellos.

La elección se produjo en la noche del pasado jueves, y desde entonces Llop cesó como senadora autonómica -y por tanto también como presidenta- a la espera de tomar posesión de su escaño en la Cámara Alta, cuyo pleno debía elegirla de nuevo presidenta.

Un mero trámite que se iba a cumplir el próximo lunes, en una sesión extraordinaria que comenzará a mediodía y que se celebrará con votación telemática.

La convocatoria se había enrarecido por el acoso del PP contra la propia Llop a cuenta de su decisión de anular la votación de la famosa enmienda a la Ley del Fraude Fiscal que rebajaba al 10 por ciento el IVA de las peluquerías.

El portavoz del grupo popular, Javier Maroto, no dudó en exigir la dimisión de Llop por aquella "cacicada", según sus palabras, y pidió a los socialistas que no volvieran a postularla como presidenta.

Hoy mismo, tras tener conocimiento de su marcha del Senado, Maroto ha difundido un mensaje en las redes sociales en el que insiste en que Llop se estrenará en Justicia "después de haber hecho una cacicada sin precedentes" para concluir: "Sánchez de mal en peor".

Pero el PSOE había hecho caso omiso a cualquier sugerencia en este sentido, y la presidenta en funciones del Senado, Cristina Narbona, confirmaba ayer mismo en una rueda de prensa que la candidata del grupo socialista para ocupara la Presidencia seguía siendo Pilar Llop.

Una candidatura enmendada hoy por el mismísimo presidente del Gobierno, y según parece sin previo aviso, puesto que ni los más allegados a Llop sabían nada de los planes que para ella tenía Sánchez, quien ha enfatizado su compromiso feminista y su experiencia como jueza especializada en violencia de género y delegada del Gobierno en la materia.

Además de presidenta del PSOE, Cristina Narbona es vicepresidenta primera del Senado, y como tal le ha correspondido ejercer las funciones de Presidencia en ausencia de Llop.

Ella misma presidirá el pleno del próximo lunes y a ella le toca recabar el acatamiento a la Constitución de los nuevos senadores madrileños antes de que el hemiciclo vote al nuevo presidente, eso sí, mediante el sistema telemático, como viene haciendo con todas las votaciones desde que estalló la pandemia.

El pleno extraordinario no se ha desconvocado y ahora solo queda saber a quién de sus senadores propone el PSOE para ocupar la Presidencia del Senado.

De momento, el sistema de votación telemática abre las posibilidades teóricas de ser elegido a cualquiera de los 265 senadores que componen el hemiciclo, porque todos figurarán en la papeleta electrónica en la que deberán marcar el nombre elegido. Pueden también no marcar ninguno o votarse a sí mismos.

La mayoría absoluta es necesaria para que el presidente salga elegido en primera votación. Llop no lo consiguió al comienzo de esta legislatura y era previsible que sucediera lo mismo el lunes.

En ese caso, para el segundo intento es suficiente la mayoría simple, pero como Pilar Llop ya no será la candidata de la mayoría socialista, que no es absoluta, habrá que ver si quien postule el PSOE para el cargo logrará o no mayor respaldo.