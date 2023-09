El pleno del Ayuntamiento pide que se desista del proyecto de la calle Sangüesa y se abra un proceso de estudio

Los grupos de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han sacado adelante una declaración en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona para pedir que el Gobierno municipal desista de forma definitiva del aparcamiento en la zona de la calle Sangüesa.

La propuesta ha sido presentada conjuntamente por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y reclama también la "búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida en el Segundo Ensanche". El PSN ha dado su apoyo al texto, mientras que UPN y PP han votado en contra.

Por su parte, el PSN ha presentado otra declaración por la que se solicita "abrir un proceso de estudio y debate en la Comisión de Urbanismo, así como de participación con el vecindario y los comerciantes, para sentar las bases de un proyecto en la plaza de la Cruz y la calle Sangüesa que suscite un apoyo mayoritario". Este texto también ha salido adelante, en este caso, por unanimidad.

Finalmente, se ha debatido una tercera declaración, presentada por el PP y que también ha prosperado, por la que se hace una apuesta por la construcción de aparcamientos en la ciudad.

La concejala delegada de Urbanismo y Vivienda, Izaskun Zozaya (UPN), ha afirmado que "la mayoría democrática de los partidos que conforman el Ayuntamiento desea mejorar las condiciones de vida de los vecinos del Ensanche a través de la reurbanización de la plaza de la Cruz y la construcción de aparcamientos subterráneos en la zona". "UPN no puede estar más de acuerdo con el PSN y con el PP, rechazando todas aquellas posiciones que tan solo desean el hastío de la ciudadanía y que están en frente de todo lo que suponga bienestar para los vecinos", ha asegurado.

Zozaya ha dado su respaldo a la declaración del PSN que solicita un proceso de estudio, "si bien nos sorprende que haya presentado algo que ya anunció la alcaldesa y que vamos a llevar a cabo".

La edil ha subrayado que UPN defiende la construcción del aparcamiento y ha precisado que "no se encuentra en la plaza de la Cruz, está en la calle Sangüesa, y no afecta en absoluto a la plaza y a los árboles protegidos de la plaza, que UPN estará siempre protegiendo".

El concejal de EH Bildu Joxe Abaurrea ha criticado que "no ha habido participación ciudadana" en torno al proyecto de aparcamiento en la calle Sangüesa, "no se ha hablado con los grupos y hemos encontrado importantes taras legales en este expediente". "No se han buscado alternativas. Se podría haber hecho un análisis de las plazas de rotación que hay en el Ensanche y cuáles podrían haberse convertido en vecinales, para evitar acudir a la construcción de nuevas infraestructuras, algunas con resultado tan nefasto como esta, que atacaba una parte del arbolado", ha afirmado.

Joxe Abaurrea ha advertido de que "se pretende volver sobre los pasos, quieren hacer ese parking en la calle Sangüesa y plaza de la Cruz, y no creemos que de verdad haya un interés por abrir un espacio de debate y discusión". Frente a ello, el concejal de EH Bildu ha considerado que "este expediente no tiene recorrido y lo mejor es la paralización total y definitiva". Además, Abaurrea ha asegurado que su grupo quiere "establecer un ámbito de trabajo positivo respecto a esta cuestión" y afrontar un "diálogo de verdad, no para abordar este proyecto en concreto, sino la situación de movilidad en el Ensanche".

La portavoz del PSN, Elma Saiz, ha explicado que su grupo acogió con "satisfacción" aunque también con "cautela" el anuncio de la suspensión "temporal" del proyecto, pero ha considerado que "hubiera sido mejor escuchar la palabra 'definitiva". Además, Saiz ha considerado que esta paralización se ha dado "después de una respuesta social importante y un trabajo de todos los grupos".

La portavoz socialista ha asegurado que "es real el problema de aparcamiento en el Segundo Ensanche, que puede estar cifrado más o menos en un déficit de unas 1.500 plazas entre las tarjetas expedidas y las plazas existentes". "Es un problema real de aparcamiento, pero abogamos por un proyecto distinto", ha dicho, para defender que se ponga en marcha "un proceso de estudio y debate sosegado en la Comisión de Urbanismo, con la participación real del vecindario y de los comerciantes para sentar las bases de un proyecto que suscite el apoyo mayoritario".

El portavoz del PP, Carlos García Adanero, ha señalado que en relación con este proyecto "no pueden estar las dos cosas mal, si sigue adelante estaba mal, y si se para también está mal". En todo caso, el edil 'popular' ha planteado que, estando en el principio de la legislatura, "es bueno posicionarse sobre el futuro de los aparcamientos en el Casco Viejo y el Segundo Ensanche". "Hay grupos que entienden que no son necesarios y hay otros que entendemos que son muy necesarios y que no hacen falta más estudios. No hay más que salir a la calle para saber que no se puede aparcar en el Ensanche y en el Casco Viejo", ha indicado.

García Adanero ha reconocido que en el PP "llamó la atención" que el Gobierno municipal parara "en seco" las obras. "Es fundamental un compromiso para saber dónde nos movemos cada uno", ha dicho el concejal, que ha defendido que esta legislatura se construyan al menos dos aparcamientos y si es posible, más. "Nos gustaría una apuesta clara y decidida del pleno a favor de los aparcamientos en la ciudad", ha indicado.

El PP ha aceptado incorporar a su declaración enmiendas del PSN que apuntaban a defender la importancia del arbolado o la habilitación de aparcamientos disuasorios en las afueras.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha considerado que el anuncio de la suspensión temporal del proyecto fue "una buena noticia, pero la suspensión no era tal, era una congelación, porque UPN pretende paralizar sólo provisionalmente las obras y sigue defendiendo la idoneidad de la calle Sangüesa para la construcción del parking, a pesar del rechazo de más de 200 establecimientos comerciales y una contestación muy importante del vecindario".

El edil de Geroa Bai ha subrayado que su grupo quiere "el descarte de la calle Sangüesa para la ubicación de un estacionamiento subterráneo" y ha criticado "la opacidad y falta de transparencia" del Gobierno municipal, al que acusado de actuar "con unilateralidad".

También crítico con el Gobierno municipal, el portavoz de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón, ha considerado que en este expediente "se ha actuado con autoritarismo, falta de transparencia, un compendio de irregularidades o muchas dudas por resolver, una pésima gestión económica, y una insensibilidad ambiental y deterioro de la calidad de vida".

Mauleón ha calificado de "insólito que en un barrio como el Ensanche, con un serio problema de tráfico de paso y un problema de plazas de aparcamiento para el vecindario, pero que tiene pocas plazas y zonas verdes, elijan la ubicación del parking en una de las pocas calles con un importante arbolado y pegada al escaso pulmón del Segundo Ensanche". "No podían haber escogido peor sitio salvo la propia plaza", ha señalado.