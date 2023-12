El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprueba de forma definitiva una subida del IBI para 2024 del 17%

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado de forma definitiva este miércoles, gracias a la mayoría absoluta del equipo de Gobierno (PP y Vox), la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2024, donde se contempla una subida del IBI del 17% (ocho puntos), y ha desestimado, con el mismo apoyo, el recurso de reposición debatido previamente y presentado por el Grupo Municipal Socialista contra la modificación de estas ordenanzas.

Una sesión plenaria en la que también se ha desestimado la alegación presentada por un particular con los 13 votos que suman PP y Vox frente a los 11 votos en contra del PSOE (9 tras estar ausente una de sus concejalas) y el voto de la única concejal de Aike.

Ambos puntos se han debatido de manera conjunta en un pleno extraordinario en el que han vuelto a salir a escena el enfrentamiento entre Gobierno y oposición por discrepancias en torno a la aplicación de esta subida del IBI para 2024, pero también por el procedimiento que se llevó a cabo, saliendo a relucir también la creación de nuevos puestos de trabajo.

En su intervención, el concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, ha justificado nuevamente dicha subida del IBI en base al "agujero económico" dejado por el anterior equipo de Gobierno de Alberto Rojo, desde donde se ha calificado en distintas ocasiones de "tarifazo".

"Nos hubiera gustado no tener que aplicar la subida del IBI, pero no es un capricho sino la única manera de garantizar el equilibrio presupuestario de esta casa y los servicios públicos. No queda otra. Se tomó la decisión no más fácil pero si más responsable", ha subrayado Esteban.

DESENCUENTRO CON LA OPOSICIÓN

Tras salir a la luz nuevamente por parte de la portavoz socialista la creación de seis plazas "a dedo" para "amiguitos del PP" de la alcaldesa por una cuantía de unos 600.000 euros, sería la propia alcaldesa, Ana Guarinos, la que le reprochara dichas acusaciones que calificó como "muy graves" añadiendo que "no van a caer en saco roto" y calificándolas de "radicalmente falsas".

"Ha hecho acusaciones muy graves que no van a caer en saco roto. Y lo que acaba de decir es radicalmente falso, falso", ha remarcado la propia alcaldesa.

"Se están pasando tres pueblos cuando los únicos que generaron puestos a dedo fueron ustedes, creando cuatro puestos de coordinadores generales y dos de directivos y nosotros estamos tratando de corregirlo", ha apostillado por su parte Esteban.

"Si tiene datos de a qué amigos del PP queremos beneficiar, le reto a que los de, con nombres, apellidos y puestos, porque no se puede tirar la piedra y esconder la mano", ha increpado de nuevo a De Luz, a quien ha vuelto a exigir que explique a la ciudadanía la deuda económica que dejo Ayuntamiento cuando ella estaba al frente de este área.

Y es que, en su comparecencia, la portavoz socialista, Lucía de Luz, dirigiéndose especialmente a la alcaldesa, ha apuntado que mientras suben el IBI y hablan de agujero económico, si hay dinero para nuevas plazas "puestas a dedo" por más de 600.000 euros para meter a "amiguitos con el carné del PP", aludiendo al marido de la que fuera diputada nacional Silvia Valmaña, que tiene una gestoría.También ha hablado de unas navidades más caras y peores. "Ha conseguido batir todos los récords en sillones", ha declarado De Luz, volviendo a insistir en lo "injusto" de la subida del IBI y al procedimiento "cuestionable" de la votación.

"Vamos a ir a donde tengamos que ir para parar este sablazo del IBI en los bolsillos de los ciudadanos", ha remarcado.

En cuanto a las manifestaciones realizadas por la única concejal de Aike, Susana Martínez, el edil delegado de Hacienda le ha reprochado no haberse leído el informe de la secretaria del Pleno en el que "no deja dudas" sobre el procedimiento seguido para la celebración del pleno en el que se aprobó de forma inicial la modificación de las ordenanzas asegurando que la alcaldesa, Ana Guarinos, marcó en varias ocasiones la forma de votar. "La que estaba desordenada era usted, que le gusta bastante hace de este Pleno su circo particular", ha señalado Esteban.

"No se vulneró nada. Ahí está el informe de la secretaria del Ayuntamiento y por eso se propone su desestimación", ha abundado.Y es que en su intervención previa, Martínez había cuestionado la forma en la que se llevaron a cabo las votaciones vinculadas con las ordenanzas en el mes de octubre y tildado la subida aplicada del IBI como un "atraco" a los guadalajareños, con críticas especialmente duras hacia Vox, por abstenerse inicialmente en la Junta Local mientras que en un pleno "desordenado" votaron a favor.

"Estamos superando el millón en gastos de Navidad cuando dijo que se comprometían a ser austeros y que no era para gastarlo en fiestas y biri biri", ha subrayado también dirigiéndose a la alcaldesa, a quien ha criticado que, al final, sea "la misma gestión, las mismas prioridades y las mismas fotos".

Desde Vox, ha sido Víctor Juan Morejón quien ha justificado su abstención inicial respecto a la subida del IBI y previa al Pleno, asegurando que "no fue por ignorancia sino por responsabilidad, para tener las cosas claras", y dirigiéndose a la oposición ha lamentado que su actuación política se resuma en: "a río revuelto, ganancia de pescadores".

"Usted tiene un problema de escucha, de interpretación y expresión y debería ser más seria a la hora de hablar", ha reprochado a la portavoz de Aike ante las críticas vertidas por ella contra su formación, asegurando que cuando mejore la situación del Ayuntamiento, Vox apostará por bajar los impuestos "inmediatamente".