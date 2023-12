Pleno-De la Hoz al PSOE: "Miren si sus manos no están manchadas de sangre de los terroristas que amenazan la democracia"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha defendido este miércoles ante el Pleno de las Cortes una Proposición No de Ley (PNL) compuesta por un conjunto de exigencias al Gobierno de España para asegurar la "igualdad" de trato entre territorios y ha recomendado al PSOE ante los pactos de Pedro Sánchez que "miren si sus manos no están manchadas de sangre de los terroristas que amenazan la democracia".

En su intervención, el portavoz del PP ha considerado que el PSOE se "ríe" de los ciudadanos de Castilla y León cuando pide que se le den las "gracias" a Sánchez por las inversiones realizadas en la Comunidad. "Considera que los ciudadanos de Castilla y León son idiotas", ha asegurado.

"Cuando alguien da la mano a quien la tiene manchada con sangre, también se mancha con sangre", ha señalado de la Hoz, quien ha pedido a los socialistas que cuando hablen de los pactos del PP con Vox antes deben mirar "si sus manos están limpias y no tienen la sangre de los terroristas que están amenazando a la democracia de este país".

"Los cadáveres, cuando no se recogen, se pudren y cuando se pudren tienen la capacidad de generar más muertes. Recojan los cadáveres, señor Hernández, si no acabarán ustedes igual que su líder", ha zanjado.

En su intervención tras lamentar los acuerdos de Gobierno rubricados por Sánchez que "quiebran por completo" los principios de igualdad entre españoles, De la Hoz ha señalado al PSOE para culparles de "traición". "Traición a sus valores, a sus siglas, a sus principios y a la memoria de muchos de los socialistas que han representado muy dignamente no sólo a los socialistas de Castilla y León, sino también a los ciudadanos", ha señalado, al tiempo que ha considerado que los socialistas se encuentran inmersos actualmente en una espiral de "degradación moral e ignominia".

"Al final, de tanto tragar con todo, han sido ustedes engullidos por el monstruo que ustedes han colaborado a construir, se limitan sencillamente a despreciar a Castilla y León con la misma intensidad que a ustedes les desprecian desde Ferraz", ha criticado De la Hoz.

No obstante, el procurador socialista Ángel Hernández ha considerado que la iniciativa que el PP ha defendido este miércoles en el Pleno y que ha sido apoyada por todos los partidos a excepción de los socialistas y Unidas Podemos es "insólita", por una parte porque se trata de una iniciativa nacional y, en segundo lugar, porque el PSOE defiende el pacto rubricado en Castilla y León en materia de financiación autonómica, algo a lo que se refiere la PNL del PP.

"La condonación, el perdón de la deuda va a ser a todas las comunidades autónomas, no repitan mentiras, no lo repitan, porque es así", ha defendido Hernández, quien ha ironizado sobre la defensa del PP de llevar una fiscalidad favorable al medio rural, algo que "todavía no se ha cumplido" pese a numerosos compromisos.

"No han cumplido nada", ha señalado, tras lo que ha insistido en las acciones realizadas por el Gobierno central. "Lecciones poquitas", ha manifestado, tras lo que ha relatado multitud de proyectos anunciados por la Junta de Castilla y León y que llevan "algunas 20 años sin cumplirse".

"Le pido que si habla de respeto, respete usted lo que votaron todos los españoles y las españolas en las urnas y cómo se ha conformado el parlamento", ha zanjado.

El procurador de Vox David Hierro, quien ha apoyado la iniciativa 'popular' pese a considerar que está plagada de "deseos navideños", ha señalado que el PSOE ahora mismo no piensa en la defensa de la igualdad de los españoles, ni en ayudas necesarias para la sequía, ni está tampoco al desarrollo del corredor atlántico, "ni por supuesto está al desarrollo de las infraestructuras y de ferrocarriles que tanta falta hacen en Castilla y León".

"El PSOE está ahora mismo a otras cosas, señorías, está a las cosas que le importan al Partido Socialista, está a las cosas de mantener al señor Sánchez en el sillón de La Moncloa y concluir la tiranía del señor Sánchez y sí digo tiranía del señor Sánchez porque no hay descripción más exacta de tirano que la de Pedro Sánchez", ha señalado Hierro, quien ha zanjado que: "No es momento para tibios, a los zurdos nada, a los zurdos se les combate".

Tras esta intervención, el procurador socialista ha afeado el discurso del "odio". "Estoy deseando que el señor Mañueco convoque elecciones porque yo respeto profundamente a sus votantes y voy a intentar convencerles de que no les voten a ustedes", ha concluido.