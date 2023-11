Pleno.-Chueca: "Haremos un muro de contención para frenar el atropello del PSOE para perpetuarse en el poder"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho durante el debate de una moción de VOX de repulsa de la ley de amnistía impulsada por los socialistas: "Haremos un muro de contención para defender la igualdad de los zaragozanos frente a todos los españoles y frenar este atropello al que nos quiere llevar el PSOE por perpetuarse en el poder".

La moción de VOX, que ha decaído con los votos en contra de los restantes grupos, insta al Gobierno municipal a que, mientras dure el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, el inicio de cada comisión plenaria y cada pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se abra con unas palabras por parte del presidente de la mesa de "repulsa y denuncia al golpe de Estado perpetrado por el PSOE y sus socios".

Chueca ha criticado que antes y durante el debate el PSOE pidiera que se retirara la iniciativa de VOX y no hiciera una "genuflexión ante VOX" a lo que Chueca no ha accedido y les ha afeado que "intente vetar debates" cuando desde Sumar se ha dicho que los "jueces atentan contra la democracia" y el expresidente del Gobierno, Felipe González, ha calificado de "injustificable" la amnistía.

"Para genuflexión la de Sánchez ante Puigdemont porque se ha opuesto a la amnistía hasta que ha necesitado siete votos para cambiar la Constitución y eso es autocracia", ha resumido Chueca. La alcaldesa le ha indicado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, que se tendrá que acostumbrar a estos debates en el Ayuntamiento porque "mientras sea alcaldesa no se permitirá que se ponga en riesgo la igualdad de todos los Españoles y la Constitución".

"NO CONCEDER NORMALIDAD"

La concejal de VOX, Eva Torres, ha dicho que este "golpe de Estado" afecta también a los zaragozanos, pero el PSOE "todo lo banaliza y le hace gracia". "No hay que conceder normalidad en las instituciones cuando se blanquea lo que ocurre en la nación" por lo que ha pedido que al inicio de las sesiones se apele a ello.

Ha recordado que desde el Gobierno de España se busca la "supresión" de uno de los poderes del Estado y por eso se habla de golpe de Estado "que la izquierda quiera blanquear cuando es una situación crítica no vivida antes en España".

"Por mucho que vayan a tratar de disfrazarlo de legalidad, estamos ante un golpe de Estado. También grandes tiranos que liquidaron la democracia como Chávez, Maduro o Hitler accedieron al poder mediante unas elecciones", ha apostillado Torres.

Ha recordado las frases en las que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y otros miembros del Gobierno manifestaban en contra de la amnistía y el referéndum para afearles la "contradicción y el blanqueo". Eva Torres no ha aceptado la transaccional del PP porque no quiere "descafeinar" el sentido de la moción de VOX.

"VERGÜENZA"

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha dicho que VOX vive en una "distopía" y solo ellos "atentan" contra la convivencia en España en referencia a las manifestaciones frente a la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid.

A su parecer, lo que es de ámbito político "nunca debió salir de ahí y la amnistía es necesaria, además de la derogación total de la ley mordaza".

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha dicho que no se debería consentir el debate de la moción porque "no se puede comparar a Pedro Sánchez con Hitler" porque si hubiera un golpe de Estado no se podría haber registrado esta moción", que "busca incitar al odio".

Su impresión es que VOX ha venido a las instituciones para "concitar el ocio y la confrontación, mientras los vecinos pierden 7,5 millones de euros en movilidad". Ha apelado a la responsabilidad del PP y que no haga una genuflexión ante VOX".

El concejal del PP, Alfonso Mendoza, ha respondido: "Hasta qué punto se siente incomodo el PSOE que pide la censura previa de una moción de VOX, que les pone frente al espejo en el ataque a la Constitución".

"Entiendo --ha expuesto Mendoza-- que les salga sarpullido cando vienen 16 entidades a decir que no a la ley de amnistía. Quieren rehuir el debate para no pasar vergüenza y no tener que explicar por qué el futuro de España se decide en una reunión a puerta cerrada en Bruselas y el PSOE no puede explicar que los delincuentes decidan con qué leyes les juzgamos".

Ha criticado a los socialistas que hayan "comprado" el relato del independentismo y por eso tiene que venir un relator. "Esos son los motivos por lo que no quieren hablar de lo que pasa y la vergüenza que hacen pasar a los ciudadanos por el delincuente Puigdemont".

DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

Por otro lado, ha salido adelante con los votos del PP y VOX y el rechazo de PSOE y ZeC, una moción de los 'populares' en la que se defiende, con motivo del 45 aniversario de la aprobación de la Constitución, la vigencia de la Carta Magna como norma fundamental del Estado español y reitera el rechazo de la ciudad de Zaragoza a la ley de amnistía y a los acuerdos adoptados con los partidos independentistas, que suponen la "quiebra" del Estado de derecho y de la igualdad entre españoles.

Asimismo, el texto aprobado recoge que el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que "cese" en la concesión de privilegios económicos a los partidos independentistas y nacionalistas y que cumpla con su obligación de "garantizar" la igualdad entre todos los españoles y las comunidades autónomas, dando además una respuesta inmediata a las necesidades de financiación pendientes con las entidades locales para mejorar la prestación de los servicios públicos y compensar las mermas producidas por las sucesivas modificaciones del sistema tributario.

El portavoz del grupo municipal del PP, Víctor Serrano, ha comentado que este debate interesa en lo local y es alertar de que el PSOE quiere censurar mociones por eso "cobra más importancia este debate".

Ha diferenciado al PSOE de sus votantes que creen en una sanidad y educación "igual" para todos los españoles por eso "pone nerviosos al PSOE porque rompe los bloques".

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha manifestado que la ley de amnistía "normaliza" una situación de la vida política en Cataluña.

"OBSESIÓN POR EL CONTROL DE LA JUSTICIA"

Ha criticado que es la única moción que trae el PP y "está hecha en Madrid", por lo que les ha preguntado a qué dedican su tiempo y les ha instado a trabajar.

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha asegurado que se "menoscaba" el Estado de derecho y ha alertado de que se puede llegar a asistir a la "quiebra" de la nación española que es anterior a la Constitución. "Desde Hitler a Putin ha habido autócratas obsesionados por el control de la justicia", ha subrayado.

Calvo ha tildado de "indignante" para España que las negociaciones entre el PSOE y Junts sean en el extranjero y con un verificador internacional como si fuera un conflicto entre dos países soberanos y distintos. "Mas humillación para los españoles no cabe" y ha concluido al decir: "Cuando todos piensan los mismo es que uno piensa por todos" y además piensan distinto respecto a unos meses.

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha criticado que el PP "no se ocupa" de la ciudad, solo de lo que ocurre en el "Estado Español". "Lo entiendo --ha expuesto-- porque saboreaban la victoria para criar algún Bárcenas y se les ha escapado de las manos porque tuvieron prisa en coaligarse para gobernar y la ciudadanía se dio cuenta de que no les gustaba. Están heridos en su amor propio".

Serrano ha replicado que es corrupción "comprar los votos de un delincuente mediante una ley de amnistía" y la alcaldesa ha lamentado que no se haya aprobado una declaración institucional en el 45 aniversario de la Constitución porque se dice se acepta el principio de cumplir la ley, respetar la separación de poderes y anteponer los intereses generales a los particulares. "No se qué frase le molesta al PSOE para no apoyarlo".