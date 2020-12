El pleno en Baleares interrumpido por la indisposición de un diputado de Unidas Podemos cuando estaba interviniendo

El pleno del Parlament que debate los presupuestos se ha visto interrumpido momentáneamente cuando a un diputado que estaba interviniendo, Pablo Jiménez, se ha sentido indispuesto.

El diputado se encontraba exponiendo la postura de su grupo sobre los presupuestos y las enmiendas presentadas a la Conselleria de Movilidad y Vivienda, cuando ha pedido disculpas: "Me perdonarán pero es que no me encuentro muy bien, siento no estar muy lúcido en este momento", ha dicho.

Jiménez ha intentado proseguir con la intervención pero se ha tambaleado y ha hecho un gesto que ha alarmado a los diputados, frotándose la frente. Una integrante de la Mesa, Joana Aina Campomar (MÉS), se ha acercado, le ha sostenido por el brazo y le ha invitado a sentarse junto a la tribuna -donde habitualmente se sitúan los funcionarios de la Cámara-.

El presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, ha ordenado suspender el pleno durante unos minutos. En las imágenes captadas por la señal institucional se ha podido ver a Thomàs -que es médico-, acompañando fuera a Jiménez, que parecía mareado.

Posteriormente se ha retomado la sesión con la intervención del siguiente grupo, MÉS per Mallorca. El diputado ecosoberanista Josep Ferrà ha comenzado su parlamento deseando la recuperación del diputado de Unidas Podemos y que lo ocurrido haya sido solamente "un susto".