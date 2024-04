El Pleno aprueba por unanimidad crear una mesa de trabajo que impulse el desarrollo de 'Naval Azul'

El PSOE, que proponía la creación de un clúster, acepta la enmienda presentada por Foro y PP

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal, por unanimidad, una proposición del PSOE, enmendada por los partidos del Gobierno local, Foro y PP, por la que se constituirá una mesa de trabajo para impulsar el desarrollo de 'Naval Azul', en paralelo al urbanístico de los terrenos del antiguo astillero Naval Gijón.

Con esta enmienda, se ha transformado la iniciativa inicial del PSOE, que pedía la constitución de un clúster de economía azul, principal destino del proyectado 'Naval Azul' en ese espacio.

La concejala socialista Marina Pineda, ha aprovechado para recalcar a la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), que el PSOE está comprometido con el desarrollo de esa zona, pero lo que pedían es que "pelease" ante la Autoridad Portuaria gijonesa.

Por este motivo, aceptan la enmienda presentada, al entender que tiene el mismo espíritu constructivo de la iniciativa socialista, siendo conscientes de los requisitos que exige crear un clúster. Ha avanzado, asimismo, que dan así un "voto de confianza" al Gobierno local y estarán expectantes a la creación de esa mesa de trabajo.

Eso sí, ha defendido que no existe contradicción entre el voto en contra a la modificación presupuestaria para la compra de los terrenos y el pedir un desarrollo del espacio ligado a la economía azul. Pineda ha insistido, en este caso, en que ha habido "mucha precipitación" en comprar y pagar a El Musel, cuando no hay ningún obstáculo, a su parecer, para que la Autoridad Portuaria participe en la urbanización de los terrenos.

Ante esto, la alcaldesa le ha 'rectificado' que los socialistas pelearon por la ficha urbanística, para limitar el uso residencial, pero al final votaron en contra del Plan General de Ordenación. "Son sus contradicciones", ha apuntado sobre el PSOE.

La vicealcaldesa de Gijón y portavoz del PP, Ángela Pumariega, por su lado, ha recalcado que el Gobierno local defiende un modelo con un 80 por ciento de uso productivo, dedicado a la economía azul como polo empresarial.

No obstante, no creen que es el momento para promover el clúster, sino una mesa de trabajo que sirva de punto de encuentro con el sector empresarial. Al tiempo, ha incidido en que de momento no considera que se deban generar costes que supone la adhesión a un clúster en una etapa que es incipiente, aunque no lo descarta en un futuro próximo.

El resto de grupos se han mostrado a favor de la mesa de trabajo, mientras que genera dudas el que se cree un clúster. Sobre ello, Vox ha opinado que este último puede limitar la actuación de las empresas que quieran instalarse a futuro, mientras que IU duda de que pueda ser la mejor fórmula.

Eso sí, ha conminado a evitar la gentrificación de la zona, al apreciar ya la subida de precios del alquiler, y ha animado a centrarse no solo en los terrenos de Naval Gijón, sino también en cómo va a afectar y cómo va a compensar el Ayuntamiento al conjunto del Natahoyo.