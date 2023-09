El pleno aprueba aumentar la dedicación de los concejales de IU y la compatibilidad de Ignacio Cuesta (PP)

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado elevar a dos el numero de concejales con dedicación exclusiva en el Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo y aprobar la compatibilidad del Segundo Teniente de Alcalde y Concejal de Planeamiento y gestión urbanística, medio ambiente, infraestructuras y proyectos estratégicos, Ignacio Cuesta (PP).

En el caso del primer asunto, el acuerdo ha sido respaldado por los votos del PP e IU y la abstención de PSOE y Vox. En el caso de la compatibilidad de Cuesta, ha sido aprobada por los 14 votos del PP, y ha contado con la abstención de IU y Vox y el voto contrario del PSOE.

En lo referido a la modificación del régimen de retribución y dedicación del Grupo Municipal IU-Convocatoria por Oviedo, se ha autorizado elevar la dedicación exclusiva de uno de los concejales de IU, de manera que pasa a ser del 100%. De este modo, la coalición contará con dos concejales con dedicación exclusiva y el tercero al 50%.

En el pleno de organización del pasado 4 de julio la Corporación había acordado que el PSOE disponga de un concejal con dedicación exclusiva y cuatro al 75% de la jornada. IU-Convocatoria por Oviedo había solicitado un concejal con dedicación exclusiva, uno al 75% y el tercero al 50% y Vox, por su parte, solicitó un concejal de dedicación exclusiva y otro al 75%.

El edil del PSOE Javier Ballina ha expresado su "sorpresa" por la modificación de un acuerdo que "ha tenido una vida realmente muy escasa" y ha cuestionado la falta de transparencia que a su juicio rodea a este acuerdo. El concejal socialista ha explicado que no están en contra de una mayor dedicación de los ediles de IU, pero ha defendido que esta dedicación tenga una "debida equidad y proporcionalidad".

Por su parte, el concejal de IU Alejandro Suárez ha defendido el acuerdo y ha explicado que, si no se aprobó directamente en el pleno de organización de julio fue por "cuestiones laborales" de la persona afectada. Al edil del PSOE le ha replicado que no hay "mayor transparencia" que elevar un asunto al pleno y ha matizado que la proporcionalidad "a veces no es equitativa" y en política "corregir la proporcionalidad a veces es adecuado para generar que las minorías tengan más espacio político".

El concejal del PP Mario Arias ha defendido que se trata de un acuerdo de naturaleza política alcanzado en base a las peticiones de los grupos municipales, al igual que el alcanzado en julio.

DEDICACIÓN DEL TENIENTE DE ALCALDE

Durante el pleno se ha aprobado la compatibilidad de Cuesta, mediante la cual se acepta que el segundo teniente de alcalde dedique cuatro horas semanales a su actividad privada en un despacho de abogados con una serie de limitaciones.

Tanto el PSOE como Vox han cuestionado la ética y la estética de esta compatibilidad, al entender que las responsabilidades del concejal requerirían de una dedicación exclusiva.

Así, la portavoz de Vox Sonsoles Peralta ha resaltado que la compatibilidad solicitada "entra en contradicción" con el razonamiento que llevó al Equipo de Gobierno a subir el sueldo de sus concejales al inicio de este mandato, cuando el alcalde, Alfredo Canteli, aseguró que sus concejales tendrían una dedicación "24/7".

Por su parte, el concejal del PSOE Jorge García ha asegurado que las competencias de Cuesta "imposibilitan" el desarrollo de cualquier otra actividad laboral al margen. A ello ha añadido que dedicar cuatro horas a la semana al desempeño de la abogacía es "una burla" a la profesión. "Forzar la normativa para satisfacer a un concejal, puede ser jurídicamente tolerable pero es inaceptable ética y estéticamente", ha defendido, asegurando que su grupo municipal estará "vigilante" para que no se produzcan conflictos de intereses".