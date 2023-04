Pleno.- Maria Navarro defiende el informe de estabilidad financiera que revela que el Ayuntamiento "va bien"

La consejera municipal de Hacienda María Navarro, ha dicho que el informe de estabilidad presupuestaria refleja que el Ayuntamiento "va bien", al argumentar que había un endeudamiento del 116% y con el plan de ajuste y tras amortizar deuda anticipadamente, a pesar de las críticas de la izquierda, se ha cerrado el 2022 en el 81% de endeudamiento y un remanente de tesorería para gastos generales consolidado de 30,8 millones.

"Son datos complicados de contar a la gente, pero son necesarios para dedicarnos a lo importante y para eso hay que tener las cuentas saneadas", ha reconocido. Hoy ya se pueden pedir fondos al Gobierno central porque, además, se ha bajado la deuda en más de 209 millones de euros, que "es más que cualquier otro gobierno en anteriores mandatos".

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha observado que se cumple el principio de estabilidad presupuestaria y se puede hacer una "valoración positiva en general", pero ha dicho que la tasa de gasto es del 11 por ciento y ha confiado en que no se convierta en estructural porque vendrán ajustes. La deuda es del 88 por ciento y aunque ha bajado lo ha hecho menos que otras ciudades, el gasto corriente sigue "descontrolado" y habrá que asumir en la próxima corporación municipal fusiones de patronatos y sociedades para evitar el gasto superfluo.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho que es negativo tener un remanente tal alto porque refleja que no se ha sabido gastar, como los 4 millones de ayudas en alimentación que han sobrado. Ha asegurado que de 2015 a 2019 se reduce la deuda más que este mandato y cuando la situación era "terrible" con hasta 1.200 millones de euros de deuda en Zaragoza y ahora, además, hay fondos europeos de nueva creación. "Se han dedicado a reglar en trocitos a Zaragoza a los amigos del alcalde en lugar de enfrentar los problemas de la ciudad", les ha afeado.

El concejal de ZeC, Alberto Cubero, ha criticado que se han dejado de gastar 80 millones de euros cuando se han tenido más de 200 millones de ingresos de otras administraciones, y "han perdonado impuestos a quien mas tiene y se ha subido a quien menos tiene". "Al final ha hecho nada", ha zanjado.

La consejera municipal de Economía, Carmen Herrarte, ha recordado que el endeudamiento al inicio del mandato era del 116 por ciento y ahora está en el 81 por ciento por lo que el Ayuntamiento se puede volver a endeudar, ya que antes no podía. Se ha reducido la deuda en 209 millones y el resultado presupuestario es positivo en 37 millones. "Está claro que hemos cogido una ciudad patas arriba y le hemos dado la vuelta y no solo es querer, sino saber".

La concejal del PSOE, Ros Cihuelo, ha señalado que hay 86 millones de inejecución y los remanentes positivos se han destinado a las grandes contratas y "no para cambiar en positivo" el modelo de ciudad. "En este balance no sale bien parada", le ha traladado a María Navarro. Se ha perdido capacidad de financiación, que ha pasado de 100 a 42 millones de euros, se ha perdido más de la mitad y "no es un dato positivo". No ha conseguido salir de la autorización de la administración autonómica para ir a préstamo, ha criticado.

La consejera municipal de Hacienda, María Navarro, ha respondido al PSOE al criticar los 2.500 millones de euros más hasta los 9.000 millones de deuda del Gobierno de Aragón. Ha subrayado que se ha mejorado la deuda, la contratación y se han bajado los impuestos y sino pregunten al interventor, ha instado. El periodo medio de pago a proveedores es de diez días. Navarro ha asegurado lo siguiente: "Me voy con la conciencia muy tranquila porque dejo las cosas mejor de lo que me las encontré".

PERSONAL TEMPORAL

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha contado que el Instituto de Estudios Económicos ha hecho público el informe de competitividad fiscal de España y entre las grandes ciudades en tipo de IBI está Zaragoza "como la mejor" porque se ha reducido al máximo legal.

Por otro lado, se ha aprobado, con los votos a favor del PP, VOX y los 6 concejales no adscritos, y la oposición del PSOE, Podemos y ZeC, el proyecto de disposición general para la selección, cese, gestión de la Bolsa de Empleo de Personal Temporal del Ayuntamiento de Zaragoza, y de desarrollo de criterios de actuación para asegurar el cumplimiento del control de la temporalidad.