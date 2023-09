Pleno.- Mañueco garantizará por ley "cuanto antes" que no se cerrarán centros sanitarios en CyL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este miércoles que en su mandato no se cerrará ningún centro sanitario en la Comunidad Autónoma y se ha comprometido a garantizar esta situación por ley "cuanto antes".

Fernández Mañueco ha realizado este anuncio en su cara a cara con el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, en el primer pleno ordinario del nuevo periodo de sesiones en el que el leonesista ha acusado a la Junta de cerrar consultorios en una primera fase para cerrar ahora los propios centros de salud.

El presidente de la Junta se ha reafirmado en que la Consejería de Sanidad, que gestiona el PP en el Gobierno de coalición con Vox, no está impulsando "ninguna reordenación sanitaria" en la Comunidad Autónoma y ha recordado al respecto que hace más hace dos años aseguró que mientras fuese el presidente de la Junta de Castilla y León no se cerraría ningún consultorio médico, como ha cumplido, ha reivindicado.

"Dos años después puedo decir que eso se ha cumplido, que yo he cumplido y me reafirmo en mis palabras, mientras yo sea presidente de la Junta de Castilla y León no se cerrará ningún centro sanitario. Además, vamos a garantizar esta situación por ley cuanto antes", ha avanzado Fernández Mañueco que ha acusado a Santos de faltar a la verdad y de "trabajar para otros" --en referencia al Partido Socialista--.

Dicho esto, ha admitido la falta de profesionales en la medicina, "un problema nacional" que, según ha espetado al leonesista, están provocando "sus socios" --el PSOE-- sin que UPL "haya movido un dedo" convirtiéndose "en la muleta del PSOE". "Ya no nos engaña más", ha añadido.