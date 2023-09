Pleno.- Chueca asegura que la ciudad será un dique contra la amnistía: "España no se vende, se defiende"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho que el candidato del PSOE a revalidar el cargo de presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, está dispuesto a "cualquier cosa con tal de ser investido. "No podemos esperar responsabilidad ni sentido de Estado de los socialistas y Zaragoza estará al frente de esa amnistía y será un dique de contención junto con el PP en toda España porque España no se vende, España se defiende y hay que estar a la altura".

Chueca ha realizado estas declaraciones al tomar la palabra en el pleno municipal en el que se ha debatido y ha salido adelante --con los votos en contra del PSOE y ZeC-- una moción de los 'populares' en contra de la amnistía para los prófugos condenados por hechos delictivos "tan graves" como la malversación de caudales públicos y la sedición.

En su intervención, Chueca ha dicho que es un "pena" la votación porque el PSOE tenía la ocasión de posicionarse como alternativa a su líder, Pedro Sánchez y defender que los zaragozanos tienen los mismos derechos que vascos y catalanes, defender la Constitución". Ha alertado de que Sánchez necesita siete votos para "romper España y ser presidente del Gobierno"

Ha abundado en que es una pena que "no sean alternativa para defender los valores de sentido del Estado que tenía el PSOE cuando no estaban dispuestos a vender España, ni la igualdad de los españoles".

Asimismo, ha lamentado que la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, "se haya escondido y no de la cara, como Sánchez, en uno de los debates más importantes que podría respaldar su liderazgo porque la situación es dramática, ya que se habla del Estado de Derecho, de la Constitución e igualdad, que es donde hay que dar la cara y no esconderse".

A juicio de la alcaldesa, el debate de esta moción ha sido un ejercicio de "frivolidad y un fraude absoluto" a los zaragozanos, que es a los que hay que defender desde el salón de plenos del Ayuntamiento. "El PSOE --ha criticado-- ha mentido y amnistiar a Puigdemont y vender al independentismo la igualdad de todos los españoles y el sistema judicial es un engaño que se suma a todos los que han tenido que transigir ante Bildu y lo que veremos".

IGUALDAD

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha dicho que la moción es "defender" los derechos de los españoles y aragoneses para asegurar que si el estuviera en la bancada del PSOE "levantaría la voz y dejaría mi acta porque no se cómo explicar que por nacer en Aragón se tiene menos derechos que en el País Vasco o Cataluña".

En su intervención ha alertado de que "cuando chantajeas te chantajean siempre. Sánchez nos ha llevado a la humillación de un pueblo".

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha dicho que "es evidente que hay una desconexión entre algunas capas de la población de Cataluña". A su parecer, el PP se ha instalado en una "cruzada" por su "incapacidad" y después de que hubieran aplicado la amnistía, en materia fiscal, afectando a quienes más evadieron y perjudicaron a España y beneficiando a más de 30.000 personas, como los Pujol o Rato", ha citado.

Según Elena Tomás, el PP "no quiere la igualdad, sino un mundo desigual" y en tono irónico ha comentado: "No les veo fletar autobuses por el derecho a la vivienda de todos, el derecho a vacaciones y el buen vivir. Quieren ricos y pobres porque es la base de su ideología. No vengan con chorradas".

Ha subrayado que "con pelotazos no se construye un Estado plurinacional" y al PP "le bastan 375 palabras en 2012 para aplicar una amnistía fiscal a cerca de 30.000 particulares y varios centenares de empresas. Eso fue eximir de cárcel a quienes blanquearon capitales de la corrupción".

A su entender lo que se pretende es "apostar por la reconciliación un conflicto político" y "mientas la derecha fractura, la izquierda genera convivencia", ha comparado. "Soy una comunista que cree en la autodeterminación de los pueblos", ha revelado.

EN EL ESTERCOLERO

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha dicho que una amnistía es "reconocer que es legal el golpe de Estado y puede quedar impune". Ha recordado que Sánchez dijo que buscaría votos hasta debajo de las piedras y "los está buscando hasta en el estercolero, que son los de Bildu y Junts".

Calvo ha dicho que ante la necesidad de 7 votos de Sánchez para ser investido presidente "sacrifica todo, hasta la dignidad de una nación. Las concesiones a los fugados son inaceptables en democracia".

Ha recordado las palabras del líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, quien dijo en referencia al Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez: "Nunca hemos conseguido tanto como con este Gobierno y sin malgastar una bala". Seguidamente, ha añadido "si esos votos no salen del estercolero no se de donde, pero de debajo de las piedras seguro que no".

El concejal del grupo municipal del PSOE, Alfonso Gómez, ha comentado que no respetar a la gente "es lo que hace el PP", en referencia al cambio del anterior presidente del PP, Pablo Casado, por el actual, Alberto Núñez Feijóo; mientras que en el PSOE "se respetan todas la opiniones" para justificar que la expulsión del histórico militante socialista, Nicolás Redondo Terreros, "entra dentro de los estatutos del Partido Socialista".

Lorén ha afeado al concejal del PSOE que no dijera lo que opinaba de la moción. "Nos ha metido una chapa, pero no dice lo que piensa sobre la amnistía". Ha abundado en que lo que está pasando en España es "muy grave" porque es un "chantaje".

MOCIÓN

La moción del PP, que ha apoyado VOX y han rechazado PSOE y ZeC, consta de cinco apartados en los que se reprueba a la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, por su reunión con el prófugo Carles Puigdemont, exige su cese inmediato y reitera su compromiso con el Estado de Derecho y las resoluciones judiciales, garantía "fundamental" del sistema democrático.

El apartado segundo insta al Gobierno de España en funciones a colaborar con la justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer cumplir las sentencias judiciales y perseguir a los condenados que permanecen fugados en el extranjero conforme ordenan y dictan las resoluciones judiciales firmes del Tribunal Supremo.

También se rechazan las exigencias de Carles Puigdemont y cualquier amnistía para los prófugos condenados por hechos delictivos "tan graves" como la malversación de caudales públicos y la sedición con el objetivo de conseguir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España, al ser la democracia española una democracia plena en cuyo marco constitucional no cabe la amnistía.

En el epígrafe cuarto, el pleno reitera la defensa la unidad de España y de la Constitución frente a los intentos de los partidos independentistas de acabar con los principios fundamentales de la Carta Magna y rechaza las negociaciones del PSOE que "aspiran a acabar con la igualdad" de los españoles y las comunidades autónomas.

El último apartado expresa el rechazo cualquier negociación del PSOE y Sumar con los partidos independentistas y supremacistas cuyo objetivo sea avalar y organizar referéndums o consultas de independencia en Cataluña o en el País Vasco por "ser contrarios" al marco de convivencia constitucional, y un "agravio" contra la igualdad en los derechos de los zaragozanos, los aragoneses y el resto de los españoles.