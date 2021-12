Cs da de plazo a Carrillo hasta las 10,30 de este sábado para ingresar 4.000 euros al desestimar el depósito en notario

El Comité de Garantías de Ciudadanos (Cs) ha acordado conceder un nuevo plazo al coordinador provincial de Cs en Córdoba y diputado autonómico, Fran Carrillo, para poder convertirse en candidato a las elecciones primarias de este partido para la designación de su cabeza de cartel a las elecciones a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Según han trasladado fuentes de este partido a Europa Press, Carrillo tendrá de plazo hasta las 10,30 horas de este sábado para que haga un ingreso a un número de cuenta corriente de la cantidad de 4.000 euros en concepto del débito que le atribuye la organización de sus obligaciones como cargo público y tras rechazar el depósito que ha hecho Carrillo ante notario.

Las mismas fuentes señalan que este viernes se le ha notificado por medio de un correo electrónico la cantidad que adeuda el diputado autonómico, a quien se le reconoce el cumplimiento de los requisitos de la antigüedad exigida como militante y de estar al corriente de las cuotas de afiliado.

"Estar al día es efectuar el pago", manifiestan estas fuentes sobre la exigencia del ingreso frente al depósito notarial.

Este controvertido episodio amenaza con eclipsar el desenlace de las primarias, retratado en un cruce de declaraciones entre el coordinador de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y el propio Carrillo, en la antesala ya de los actos de campaña de los candidatos, que se desarrolla este fin de semana y que sitúa a ambos nombres como los dos grandes protagonistas de estas elecciones para resolver el liderazgo electoral de en este partido para las autonómicas de 2022.

Los 2.589 afiliados de esta formación elegirán entre una decena de candidatos, según el dato facilitado por este partido en una nota.

Además de Carrillo, la otra candidatura inadmitida provisionalmente, la de José Antonio Pérez Ávila, se ha convertido en el décimo candidato tras presentar su dimisión como responsable de redes de Málaga Norte, requisito para poder convertirse en elegible por los afiliados y que se califica como causa de incompatiblidad por inelegibilidad.

Carrillo ha tenido de plazo hasta las 22,00 horas de este viernes para ponerse "al corriente de pago de la obligaciones económicas en los términos establecidos en el artículo 106.2,e de los estatutos", que alude a sus contribuciones en su condición de cargo público, mandato al que ha respondido depositando el dinero exigido, 4.000 euros, en un notario.

A la espera de Fran Carrillo, los nombres validados con carácter provisional son ya diez: Adolfo Gros Goma; Antonio Pozo Indiano; Carmen Almagro Berraquero, representante de la corrientes Renovadores Cs; Elena Bago Sotillo; Jesús Ángel Marín Duzmán; Juan Marín Lozano; Mariano Díaz Fandiño; Paula María López Moreno y Rosario Ortega Carreño, a quienes se ha sumado en la noche de este viernes José Antonio Pérez Ávila.

El proceso de votación de primarias se abrirá el lunes a las 8,00 horas y concluirá a las 20,00 horas del martes 14 y donde 2.589 afiliados ejercerán el voto de forma telemática a través del Espacio Naranja.

Fran Carrillo, después de haber depositado 4.000 euros este viernes en un notario como "demostración de buena fe" de su disposición para superar su exclusión provisional como candidato a las elecciones primarias de este partido, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que ha sido conocedor de "la cantidad que se me ha dicho a través de los medios de comunicación".

El diputado autonómico ha explicado que "he exigido tres cosas para hacer uso de ese depósito", entre las que ha señalado que "me permitan concurrir a las primarias, que certifiquen la cantidad adeudada y que todos los candidatos demuestren y acrediten que están al corriente en las obligaciones con el partido".

"Si se dan estos tres condicionantes, pueden retirar el depósito", ha remachado Fran Carrillo, quien ha exigido que el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Cs en Andalucía, Juan Marín, "demuestre estar al corriente de las cuotas en el periodo 2015-2021, exijo que se presente el estado de cuentas de Juan Marín" y colegir que, en caso contrario, "las primarias están amañadas, además de manipuladas, no concurriríamos en igualdad de condiciones".

Carrillo ha reclamado que "quiero que dejen de boicotear esta candidatura, que dejen de mentir, son donaciones voluntarias", al tiempo que ha reivindicado que "estoy al corriente del pago como militante", cuotas de las que ha explicado que "se pasan cada dos meses, la última, en noviembre".

"EL PARTIDO ME EXONERA DE LAS CUOTAS POR PERDER EL SENADO"

El diputado autonómico y coordinador provincial de Cs en Córdoba ha señalado que "el partido me exonera de pagar las cuotas (de cargo público) como compensación por perder el Senado".

Carrillo fue designado por el Parlamento de Andalucía senador en febrero de 2019 y renunció en mayo de 2020 para propiciar la designación de Fran Hervías en su lugar, quien, a su vez, renunció en marzo de este año y hoy es colaborador del secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Carrillo ha considerado que "el artículo de los Estatutos sobre los cargos públicos es estalinista", además de considerar que "no estamos obligados" y argumentar que su ámbito de afectación son "las elecciones, generales, andaluzas, no dice las elecciones primarias".

Tras reclamar que "dejen de chantajearme, de extorsionarme", el diputado de Cs en el Parlamento de Andalucía ha considerado que "se están cargando, destrozando el partido, los mismos que lo han llevado a la irrelevancia", una referencia que ha hecho extensiva a las direcciones regional y nacional.

"Hablo de todas las direcciones", ha afirmado, antes de proseguir señalando que "no voy a parar hasta que se vayan los actuales dirigentes" y proclamar que "ya está bien de palmeros, de compraventas".

MARÍN: TODOS TENEMOS QUE CONTRIBUIR PARA QUE CS SE PUEDA FINANCIAR

El coordinador de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este viernes, sobre la polémica con el débito de Carrillo con Cs como cargo público, que "todo el mundo tenemos que contribuir, todos los cargos electos debemos pagar una parte de nuestros ingresos todos los meses", hecho que ha presentado para que su partido "se pueda financiar y no tenga que recurrir a nada extraño como en el pasado ha ocurrido en algunas formaciones".

Marín ha señalado sobre Carrillo, sin mencionarlo, que "el candidato que no se ha podido designar por no cumplir con sus obligaciones que yo no he tenido privilegios".

Cuestionado por las declaraciones del diputado autonómico acerca de que la convocatoria de las elecciones primarias se había hecho con "alevosía y festividad", por cuanto se convocaron el martes 7 y la presentación de candidaturas debía hacerse entre el miércoles 8 y el jueves 9, el coordinador de Cs en Andalucía ha presentado esa reacción como "desconocimiento de los Estatutos y del partido", además de estimar que "hablar en estos términos es inapropiado".

Marín, quien ha esgrimido que Fran Carrillo fue nombrado senador en representación de la Comunidad Autónoma "sin haberse presentado a ningunas primarias", ha argumentado que en su caso "me he presentado a tres y las tres en las mismas condiciones" y considerar seguidamente que en estas primarias para elegir el candidato de Cs a la Junta de Andalucía se trata de "decirles a los afiliados que me presento porque creo que hay que hacer esto".