Plataforma vecinal contra el "pelotazo" en Ermita plantarán cara porque no quieren ninguna "recalificación especulativa"

El colectivo ciudadano No al Pelotazo de Ermita del Santo ha asegurado que plantarán cara dado que el anuncio del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, no les convence porque no quieren ninguna "recalificación especulativa".

"Carabante y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, han decidido gobernar para ricos inversores en vez de para el interés de los y las vecinas del barrio que les pagan el sueldo y no quieren esta recalificación especulativa en absoluto. Nos tendréis organizadas y plantando cara", han avanzado en sus redes sociales.

Borja Carabante reconocía ayer que existía "una configuración del espacio público que a los vecinos no les gustaba". "Han presentado alegaciones, estamos estudiándolas y muchas las vamos a aceptar en tres aspectos fundamentales: primero, en bajar algo la altura de las torres, porque es una de las cuestiones que más queja generaba a los vecinos, reduciendo algo la eficabilidad", informaba.

El Ayuntamiento está aún cerrando las alturas de eficabilidad para poder aprobar este proyecto en el primer trimestre. "Si no es en el Pleno de febrero, se da en el pleno de marzo", adelantaba. También se incrementarán las dotaciones públicas, los metros cuadrados de eficabilidad para las dotaciones y para generar "más espacio público abierto". "Los vecinos ganan en espacio público, ganan en dotaciones y bajamos en eficabilidad", resumía Carabante.