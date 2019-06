Plataforma Millán Astray pide a Almeida que "cumpla su palabra" y reponga las placas de la calle del general

Convocan este domingo una concentración para informar a los vecinos

La Plataforma Millán Astray ha solicitado al alcalde de la capital, José Luis Mrtínez-Almeida, que "cumpla su palabra" y reponga las placas del General Millán Astray en Madrid en cumplimiento de la sentencia judicial que obliga a ello.

Así lo ha reclamado tras las afirmaciones de Almeida de que cumplirán las resoluciones judiciales en el asunto relativo a los nombres de las calles de Madrid cambiadas por el anterior Gobiernomunicipal.

En un escrito remitido hoy, esta Asociación de VeteranosLegionarios recuerda a Almeida que el Ayuntamiento lleva más de un año en "la desobediencia judicial" a este respecto, "una insumisión legal inadmisible que hay que subsanar lo antes posible por la vía de cumplir el mandato judicial que así lo ordena".

La plataforma sostiene que si no cumple la sentencia se producirá"una gran decepción no sólo entre los vecinos y comerciantes de la calle, sino entre la mayoría del Pueblo de Madrid, que no puede comprender cómo es posible que el nombre de una calle de Madrid que data de 1924, otorgada en reconocimiento al heroísmo del Fundador de La Legión por motivos previos a la Guerra Civil, siga hoy profanada y violentada por el odio de la extrema izquierda más fanática".

En este sentido, la plataforma ha convocado este domingo una concentración en esa calle para informar a los vecinos y comerciantes de la situación legal y judicial de la calle y en donde además, los Veteranos Legionarios y los Simpatizantes celebrarán con el vecindario el 140 cumpleaños del General Millán Astray y el 95 aniversario en que Fundador de La Legión está en el callejero de la Capital de España.