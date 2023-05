Plataforma de Guardias Civiles y Policías piden en el Congreso salarios y pensiones dignas

La Plataforma por una jubilación digna y plena equiparación salarial de Policías y Guardia Civiles, creada a finales de febrero y en la que no participa ni Jupol ni Jucil -asociaciones mayoritarias de estos cuerpos-, han reclamado frente al Congreso poner fin a la "discriminación" que sufren frente a los policías municipales y autonómicos.

"Queremos que el acuerdo de equiparación salarial se cumpla en sus ocho cláusulas, en su totalidad, una jubilación digna como ya disfrutan policías locales y autonómicas", ha reclamado el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Fernández.

Con el apoyo de diputados del PP, Ciudadanos y Vox, decenas de personas con pancartas en las que podía leer "Mismo trabajo, misma jubilación" se han manifestado para conseguir la homogeneización de lo que denominan una "triple discriminación".

Por no ser considerados como profesión de riesgo, por no tener el cien por cien de la cuota en la jubilación a los 59 años y por no estar cumpliéndose la firma de la equiparación salarial de 2018.

La plataforma, conformada por 120.000 personas, denuncia principalmente que los efectivos de la Ertzaintza, los Mossos d"Esquadra, la Policía Foral de Navarra y las policías municipales tienen reconocido el derecho a prejubilarse a los 59 años con el cien por cien de su retribución correspondiente, mientras que los policías nacionales y los guardias civiles pierden en torno a un treinta por ciento de su salario.

Fernández ha afirmado que la solución pasa por una "voluntad política" y ha remarcado que ya se han enviado cartas tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro del Interior, al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como a diferentes secretarías de Estado y direcciones generales.

"Ante la falta de diálogo, hoy estamos aquí y anunciamos que no será la última", ha advertido el representante de la Guardia Civil. La de hoy es una manifestación que se suma a las celebradas estos meses frente a la Moncloa.

Por su parte, Ciudadanos y Vox han achacado la culpa de esta situación a los gobiernos que ha habido durante la democracia, tanto de los populares como los socialistas, mientras que el PP ha exigido al Gobierno que "legisle de una vez por todas", según ha declarado su diputado Jaime Mateu.