La plataforma del Polígono Sur pide "políticas distintas" para transformar la realidad social de la zona

Frente a la edición 2023 de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que un año más incluye al Polígono Sur de Sevilla como el barrio de menor renta neta media anual por habitante de toda España, seguido otra vez de Los Pajaritos y Amate, la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, ha reclamado "políticas distintas" para transformar la realidad social de dicha zona de la capital andaluza.

Rosario García, portavoz de dicha plataforma del Polígono Sur, ha explicado a Europa Press que el resultado de este informe no puede sorprender a nadie porque "mientras no cambien las políticas que se aplican, mientras no haya más trabajo social con las familias y la gente llegue a tener empleo y poder adquisitivo, los resultados de las estadísticas van a seguir iguales".

Es por eso que ha reclamado a los poderes que promuevan "políticas distintas" en el Polígono Sur, porque si no "los resultados serán siempre los mismos"; comenzando por un verdadero "trabajo social con las familias", potenciar los recursos en materia de formación para el empleo y hacer cumplir las normativas en pro de la convivencia, pues el Polígono Sur de Sevilla no sólo está marcado por la carestía, sino además por situaciones de delincuencia.

EL EJEMPLO DEL PLAN DE LAS VIVIENDAS DE LA AVENIDA DE LA PAZ

Como ejemplo de buen hacer, Rosario García ha puesto el Plan de actuación de las viviendas prefabricadas de la Avenida de la Paz, instaladas a principios de los años 90 por la propia Administración local para acoger a diversas personas desfavorecidas; con el realojo de sus habitantes en nuevos inmuebles y la demolición de estas casitas.

"Ahí sí se está realizando un trabajo estupendo. Las familias realojadas están siendo acogidas sin problemas allí donde van, porque han hecho un trabajo (social) previo con ellas", ha dicho Rosario García considerando que este plan "debe servir como ejemplo".

Según dicho estudio estadístico del INE, consultado por Europa Press y relativo a las ciudades españolas de más de 250.000 habitantes, el Polígono Sur repite como barrio con menor renta neta media anual por habitante de toda España, con 5.816 euros por persona frente a los 5.666 euros del estudio publicado en 2022; seguido de Los Pajaritos y Amate con 6.043 euros por persona frente a los 6.042 euros por habitante reflejados en la edición anterior; y cuatro barrios de la ciudad más en los puestos cuarto, décimo, undécimo y décimo segundo, del total de 15 barrios con menor renta neta media anual por persona.

DATOS DE 2020

Tales conclusiones derivan, según precisa el Instituto Nacional de Estadística, de datos cosechados respecto a 2020 en todas las ciudades de más de 250.000 habitantes.

Así, en el apartado de "barrios con mayor y menor renta" del citado estudio estadístico, el INE indica que "las rentas más bajas se localizaron en Sevilla -zonas 5-A (barrio Polígono Sur del distrito Sur) con 5.816 euros, y 4-E (barrios de Los Pajaritos y Amate del distrito Cerro-Amate), con 6.043 euros".