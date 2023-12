La Plataforma contra los Megacruceros recauda en una semana los 4.000 euros de multa con un 'crowdfunding'

La Plataforma contra los Megacruceros ha logrado recaudar en una semana, a través de un 'crowdfunding', 4.116 euros que les pedían para hacer frente al pago de una multa por una protesta llevada a cabo en mayo de 2022.

La plataforma ha celebrado esta "ola de solidaridad" y "movilización" de la sociedad civil que ha participado en la campaña 'Una multa fuera de escala', según ha informado la asociación Palma XXI en una nota de prensa.

En concreto, esta cantidad ha sido aportada por 120 donantes con el objetivo de financiar los 4.116 euros de sanción que se impuso en una acción reivindicativa desarrollada en mayo de 2022.

La acción consistió en recibir al crucero más grande del mundo que llegaba por primera vez al puerto de Palma, el Wonder of The Seas, a bordo del velero histórico Rafael Verdera y exhibir una pancarta de protesta.

Desde la plataforma han agradecido la "implicación" de toda la sociedad civil que se ha movilizado y ha contribuido a que en una semana se haya alcanzado el objetivo de 4.116 euros --4.000 euros de la multa más 116 de costes de gestión--.

Más de 120 personas y entidades han cofinanciado la sanción económica, que el pasado miércoles habían tildado de "injusta" y desproporcionada". "Recibir esta respuesta social confirma que la labor de denuncia y de participación ciudadana es hoy más necesaria que nunca", han manifestado.

Asimismo, han señalado que esta "injusticia" se ha cometido esta vez contra la plataforma, pero "mañana puede ser cualquier otro colectivo, entidad o persona que represente una voz crítica al modelo hegemónico".

En ese sentido, han apuntado que responsabilidad para hacer frente a las represalias "deberían ser compartidas" y por eso agradecen que la gente "les haya dado la razón con el resultado de esta campaña de 'crowdfunding'".