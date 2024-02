Plataforma 6F, con "sensaciones positivas" de la reunión con el Gobierno y el "compromiso" de abordar una reforma fiscal

La plataforma de agricultores y ganaderos 6F ha manifestado este viernes, tras reunirse con el Gobierno foral, que "no salimos 100 por 100 satisfechos porque no hemos conseguido todo lo que pretendíamos" si bien han mostrado "sensaciones positivas" con lo propuesto por el departamento de Desarrollo Rural y por el "compromiso" del Ejecutivo de abrir una mesa en marzo para abordar una reforma fiscal.

Tras salir de la reunión que han mantenido este viernes con los consejeros de Desarrollo Rural y Economía y Hacienda del Ejecutivo, desde la plataforma han indicado que "hemos hecho lo mejor que sabemos, hemos peleado a muerte" y ha trasladado a los agricultores y ganaderos congregados a las puertas del departamento de Desarrollo Rural que "vosotros habéis conseguido un hito que no se había conseguido nunca" y "sois los triunfadores, los que os merecéis el aplauso".

El portavoz del movimiento, Salvador Moreno, ha comentado que la reunión ha sido "tensa" pero ha valorado que desde el departamento de Desarrollo Rural "se ha presentado una línea de trabajo bastante completa". "Podemos estar satisfechos tanto en temas que competen al Gobierno de Navarra como con el compromiso de llevar temas que competen a Madrid y a Bruselas", ha dicho.

No obstante, ha manifestado que "en el tema fiscal no podemos ser tan optimistas". "Es verdad que la fiscalidad es mucho más complicada y el compromiso del consejero es abrir una mesa de negociación a mitades de marzo para una reforma fiscal de calado y en la que se intentará que no nos dejen discriminados", ha señalado, para comentar que el resultado de la reunión, de forma global, es "positivo".

A su juicio, "la presión que hemos hecho estos días ha tenido resultado". "Deberíamos estar hoy satisfechos, hemos trabajado, hemos presionado y las sensaciones son buenas", ha afirmado, para detallar que "no hemos conseguido todo lo que queríamos y nos hubiese gustado venir aquí con una reforma fiscal y unos puntos concretos, pero sabemos que es difícil".