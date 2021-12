La Plataforma de Atención Temprana critica que "han maquillado" la Ley cuando lo que necesitaba era "cirugía"

La Propuesta de Ley de Atención Temprana, llega ya al último trámite, la comisión votará el lunes 20 de diciembre el texto definitivo que llevará al pleno de la Asamblea Regional para su aprobación el miércoles 22.

La Plataforma Atención Temprana se encuentra nuevamente "muy decepcionada", porque "no han modificado ni una coma de los artículos que hacen referencia a los EOEP (ni que fueran los intocables de Eliot Ness)".

Respecto al procedimiento de acceso al Centro de Atención Temprana, "parece que cambian todo y lo único que hacen es complicar aún más un procedimiento de acceso que debería ser directo y sin trabas. ¿Por qué no entienden que, en Atención Temprana, todas las familias precisan acceder desde el momento de la detección al CDIAT?".

Por último, los niños con factores de riesgo, usuarios de derecho hasta el día de hoy de los servicios de Atención Temprana, "quedan relegados a un seguimiento no teniendo acceso a la intervención hasta desarrollar la alteración del desarrollo o discapacidad, eliminando así la función preventiva de la Atención Temprana. Definitivamente, está Ley no garantiza la gratuidad y universalidad de la que tanto habla la señora Isabel Franco", subrayan.

La plataforma lamenta que "las aportaciones que hicieron los profesionales y las familias de atención temprana en las audiencias legislativas cayeron en saco roto, y precisamente en las tres líneas rojas más importantes, sólo encontramos maquillaje para embellecer la ley".

"No creemos que sea tan difícil que el procedimiento de acceso tenga una sola vía de entrada, ni que los responsables de la valoración e intervención puedan ser los mismos profesionales, es cuestión de voluntad política y claramente PP y Ciudadanos (tránsfugas) no la tienen. La Plataforma vota no a la Ley de Atención Temprana", han concluido.