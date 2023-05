La Plataforma Aeropuerto YA pide a los candidatos a la Alcaldía que expliquen cómo piensan atraer vuelos

La Plataforma Ciudadana Aeropuerto de Viajeros YA ha pedido a los candidatos a la Alcaldía de Córdoba que se "posicionen claramente" en cuanto a cómo piensan atraer vuelos a la ciudad para que Córdoba "entre de manera real y efectiva en el sector de la logística y del turismo de calidad".

Así lo ha indicado la plataforma en una nota en la que, con motivo de los 65 años de la inauguración del aeropuerto, ha pedido a las administraciones local, regional y nacional la promoción de esta infraestructura "como puerta internacional de entrada a Córdoba, tanto en ferias de turismo como del sector logístico y aeronáutico", al igual que "están haciendo con la Base Logística del Ejército".

Durante estos 65 años el aeropuerto "nos ha permitido ser referente en los trasplantes de órganos a nivel nacional, albergar escuelas internacionales de formación de pilotos y ser una base para aeronaves de extinción de incendios forestales", recalcado la participación de la infraestructura "recibiendo enfermos críticos que no tenían cabida en los hospitales de sus ciudades de origen" durante la pandemia.

En este contexto, la plataforma ha expresado que "el próximo 15 de junio se publicará, por fin, la esperada Carta de Aproximación Instrumental", lo que permitirá a "las aeronaves más frecuentes en los vuelos comerciales la posibilidad de aterrizar en mejores condiciones y sin depender tanto de la meteorología del momento".

Además, según ha continuado, "la terminal fue adecentada, aunque sigue pecando de pequeña, si bien eso es algo fácilmente solucionable si llegan los ansiados vuelos regulares", sin embargo faltan "órdenes políticas para que el aeropuerto salga a promocionarse en los circuitos del sector", tales como ferias de turismo, de logística o de aeronáutica.

Igualmente, es necesario la "inclusión del aeropuerto en todas las campañas de promoción de la ciudad como vía de entrada", así como un "concurso público, como el llevado a cabo en Asturias o Murcia, para promocionar la ciudad y provincia en los aviones que conecten con dicha ciudad" y un "servicio de aduanas e inmigración, lo cual depende de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, al ser un servicio prestado por la Guardia Civil y la Policía Nacional, respectivamente".

En este contexto, tres días después de esta efeméride, que se celebra el 25 de mayo, tendrán lugar las elecciones municipales y "en nuestra ciudad volvemos a escuchar las mismas promesas que nunca llegan con respecto al aeropuerto", ha lamentado la plataforma.

Así, ha criticado que el alcalde y candidato por el PP a la reelección, José María Bellido, "no comparta el mismo interés por su aeropuerto que el mostrado por su compañera Marifrán Carazo, candidata a la Alcaldía de Granada por el PP". El actual alcalde "no se ha pronunciado todavía de manera clara en cuanto a las acciones a llevar a cabo para convertir el aeropuerto en otro motor productivo al igual que están haciendo con la Base Logística del Ejército de Tierra", ha dicho.

Por otro lado, respecto al candidato del PSOE, Antonio Hurtado, "conocido de nuestra plataforma por ser un defensor del aeropuerto cuando el PSOE está en la oposición, sentimos que no ha logrado mejoras", pues el PSOE gobierna "tanto a nivel nacional como a nivel provincial y ninguna de estas dos administraciones han llevado a cabo las campañas o actuaciones necesarias para que las aerolíneas operen en nuestra ciudad".

En cuanto a IU, Podemos y el resto de partidos de izquierdas, la plataforma "no alberga esperanzas de que muestren interés en dinamizar una infraestructura existente", mientras que CS, que "ha tenido cuatro años para promocionar la ciudad desde el área de turismo del Ayuntamiento", no ha hablado del aeropuerto "en absoluto". Por último, desde Vox se "han mostrado partidarios del sector aeronáutico, pero no desde el aeropuerto de Córdoba".

Es por ello, que la Plataforma Ciudadana Aeropuerto de Viajeros YA ha pedido a todos los candidatos que "se posicionen claramente en cuanto a cómo piensan atraer vuelos para que Córdoba entre de manera real y efectiva en el sector de la logística y del turismo de calidad".

Además, de la promoción del aeropuerto como puerta de entrada internacional a Córdoba, la plataforma le ha pedido a las administraciones "la construcción de naves logísticas en la zona industrial del aeropuerto para atraer operadores logísticos o conceder autorización a las empresas privadas interesadas en ubicarse en nuestra ciudad y construir sus propios hangares junto a la pista del aeropuerto".

Por último, la plataforma ha recomendado proponer a Córdoba "para acoger instalaciones de la Agencia Espacial Española y otros organismos del sector aeronáutico que atraigan empresas de perfil tecnológico aeroespacial que complementen la oferta industrial de nuestra provincia".