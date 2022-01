IU planteará una "propuesta de desbloqueo" para responder a las 12 propuestas de Foro a la reforma del estatuto

El secretario de estrategia política de IU de Asturias, Alejandro Suárez, ha anunciado este viernes que planteará "una propuesta de desbloqueo" respondiendo a las 12 propuestas de Foro para la reforma del estatuto. "Vamos a contestarle a las doce, una por una, y vamos a ver el nivel de acuerdo que puede haber, que nosotros ciframos en torno a un 75% de las propuestas que ya nos envió Foro".

"Por lo tanto, creemos que ese es un buen planteamiento para la dirección de Foro, que sepa que IU está dispuesta a aceptar tres cuartas partes de todas las propuestas que nos han puesto encima de la mesa, desde el medio rural, una ley de la Asturias Vaciada, demografía, infraestructuras, etc. Incluso propuestas de fiscalidad diferenciada que ya aceptamos en los últimos presupuestos de ayudas a la natalidad", ha señalado Suárez.

Izquierda Unida mantiene la voluntad para desbloquear la negociación para lograr la oficialidad del asturiano, tras la segunda reunión que han mantenido los grupos favorables a la reforma estatutaria.

El escollo se mantiene en el impuestos de sucesiones algo que, ha enfatizado el dirigente de IU, "no puede tomar por sorpresa a nadie" pues si bien la formación llegó sin ningún tipo de exigencia, también, alertó de que existían puntos que no podían ligarse a una reforma cuyo objetivo es garantizar derechos.

"Siempre fuimos claros: la fiscalidad es parte del ADN de IU, forma parte de nuestro núcleo más importante programático". Para Suárez, una negociación requiere flexibilidad por todas las partes para intentar avanzar. "Hay que recordar que IU no planteó ningún condicionante en esta negociación: no planteamos, por ejemplo, que elementos fundamentales para nosotros, como es la reforma de la Ley electoral o como es el blindaje de los derechos sociales, no planteamos nada. Estamos viniendo a esta reforma sin condicionantes; aún así, los condicionantes de Foro Asturias los vamos a analizar y les vamos a hacer una propuesta de desbloqueo de la situación. No es bueno enrocarse y no es bueno bloquear, porque no todas tus propuestas sean aceptadas".

Alejandro Suárez ha insistido en que es necesaria una flexibilidad por todas las partes. "Si dos personas o dos organizaciones negocian y una está dispuesta a aceptar tres cuartas partes de lo que la otra propone, yo creo que se está siendo flexible. Yo si fuera un negociador de FORO diría que es un éxito negociador: oiga, fui con 100 propuestas y me aceptaron 75. Hay que ser flexibles, hay que buscar puntos de encuentro, hay que pactar, hay que desbloquear. La política asturiana no puede ser una política de bloqueo y ahí está IU".