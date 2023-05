IU plantea una reforma fiscal "profunda" que suba los impuestos a quienes ganen más de 30.0000 o 40.000 euros

Señala que el déficit en el Presupuesto de Aragón es de entre cien y 400 millones de euros, según la Cámara de Cuentas

El candidato de IU a la Presidencia de Aragón, Álvaro Sanz, ha considerado "imposible" hacer más con menos y puesto que la comunidad autónoma sufre un déficit estructural de entre 100 y 400 millones en sus cuentas públicas, según la Cámara de Cuentas, ante lo que ha propuesto una reforma fiscal "profunda", también en el ámbito del IRPF, que tenga beneficios sólo para las rentas de hasta 30.000 y 40.000 euros.

"A partir de ahí, de formar progresiva, ha de ir incrementando la aportación de las personas, que bien pueden apoyar esos servicios públicos de forma más contundente y de forma más solidaria, que es lo que dice nuestra Constitución", ha expuesto el candidato.

Sanz ha dado a conocer este viernes sus propuestas en materia fiscal, en el marco de las campaña de las elecciones municipales y autonómicas para el próximo 28 de mayo, en un acto en Zaragoza, ante del Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón, en el que también ha intervenido el candidato de IU a las Cortes autonómicas por Zaragoza, Jesús García Usón.

El candidato de IU a la Presidencia ha sostenido que, por un lado, hay que poner sobre la mesa "lo que nos enseñó la pandemia, que es fortalecer los servicios públicos, garantizar el reparto y la redistribución de la riqueza" y "hacer que los que más tienen aporten más para superar los problemas de nuestros servicios públicos y nuestro modelo productivo, y eso requiere hablar de fiscalidad de forma seria y rigurosa".

Por otro, ha señalado, además de ese déficit estructural de entre cien y 400 millones, "estamos bonificando en impuestos como el de Sucesiones hasta 307 millones de euros" y Aragón "está un 1,3 puntos por debajo de la media nacional con respecto a nuestro Producto Interior Bruto (PIB) en materia fiscal y eso exige medidas profundas de reformas fiscales que hagan que pague más quien más tiene".

También ha aportado el dato de que el sindicato de Inspectores de Hacienda cifra en 449,5 millones "los que dejamos de recaudar en relación a la media nacional de las comunidades autónomas con relación a su PIB".

Sanz ha esgrimido que, por eso, es "mentira" que en Aragón "se esté haciendo justicia fiscal y por supuesto es mucho más falso ese mantra de las derechas que hablan de ese infierno fiscal". A su juicio, quien afirma eso quiere quitar los impuestos "a los de siempre, a unos poquitos, para beneficiarlos y sobre todo para perjudicar a una inmensa mayoría que tiene que ver garantizar sus servicios públicos".

Ha criticado, en ese sentido, la reforma fiscal aprobada esta legislatura en Aragón por los partidos que apoyan al Gobierno cuatripartito "que va a suponer 50 millones menos de recaudación para financiar los servicios públicos y que impacta de la misma forma en las rentas de 10.000 euros que en las de 90.000 ya que las primeras dejarán de pagar 50 euros las de 90.000, 42 euros".

Ha añadido que esa reforma fiscal "beneficia fundamentalmente a las rentas que están alrededor de los 60.000 euros, que van a ver cómo dejan de aportar 346 euros; para Izquierda Unida eso no es justicia fiscal, eso no es progresividad y eso no es política de izquierdas, no es hacer que pague más que el más tiene", ha enfatizado el candidato.

Frente a esto, Sanz ha propuesto una reforma fiscal "que tenga beneficios sólo y exclusivamente para las rentas de hasta 30.000 o 40.000 euros" y que revise, por ejemplo, todas las bonificaciones en materia de Sucesiones y Donaciones.

"No puede ser que estemos dejando de recaudar 307 millones, sumándonos a los discursos de las derechas de desmantelamiento de los impuestos" y "abrazando esos mantras de la derecha del dumping fiscal y de la no corresponsabilidad en materia fiscal".

Sanz ha apostado por retrotraer alguna de esas bonificaciones "y avanzar también en la fiscalía ambiental", con la tasa de la renovable. Igualmente, ha dicho que se han impulsar otros impuestos ambientales y poner en marcha, por ejemplo, el impuesto del cable, que agrava la actividad productiva vinculada al uso de telesillas y telecabinas, "con el impacto terrible que están produciendo en el territorio, una actividad productiva que tiene que aportar como cualquier otra".

El candidato de IU ha defendido otras medidas fiscales "buscando la progresividad y el desarrollo de la fiscalidad ambiental, también en términos de grandes superficies comerciales" para garantizar "la suficiencia económica de nuestras cuentas autonómicas y los servicios públicos que se merece nuestra ciudadanía viva donde viva".

En este punto, ha querido expresar su "disconformidad" con la fiscalía diferenciada puesto que una persona rica en Teruel "tiene que pagar lo mismo que un rico en Zaragoza" y si la provincia turolense necesita más inversión, "hagamos la discriminación positiva por la vía de los gastos y las inversiones y no por la vía de los ingresos, quitando impuestos que son justos y que tienen que ser recaudados por igual para todos los aragoneses y aragonesas".

Ha advertido de que en Aragón "son cada vez son más las personas que menos tienen y que más necesitan de la comunidad autónoma y, por el contrario, la brecha con los que van acumulando cada vez más se va agrandando", un hecho que se puede corregir "por la vía de la fiscalía, haciendo que los que se están enriqueciendo aporten debidamente como deben al bienestar de todos y de todas".

Sanz ha considerado que una vez que esto se logre se ha de abordar la armonización y de modelo de financiación autonómica, "para garantizar que todos nuestros servicios públicos, independientemente de donde vivamos en el conjunto del Estado, se financian debidamente y totalmente de forma corresponsable por todas las Administraciones implicadas en su prestación".

TRIBUTACIÓN MUNICIPAL

El candidato de IU a las Cortes de Aragón por Zaragoza, Jesús García Usón, se ha referido a los tributos municipales, siendo los principales el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que han de dotarse "con progresividad" y "evitar esa competitividad por las rebajas fiscales, especialmente para las empresas y para los grandes patrimonios".

"No es decente, no es responsable, lo que ha hecho quien hoy es candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón y hasta ahora ha sido alcalde de Zaragoza, que ha rebajado impuestos, prácticamente dejándolos a cero, a empresas que tienen facturaciones de 20.000 millones de euros, a multinacionales, cuando las pequeñas y medianas empresas, autónomos y autónomas, aquí tributan en función de lo que tienen como cada ciudadano o cada ciudadana", ha especificado.

Jesús García Usón ha esgrimido que estos impuestos ayudan a sostener servicios que no tienen una tasa que los financie, como los bomberos, la limpieza viaria o el mantenimiento de los colegios.

Se ha preguntado por qué las grandes multinacionales no ayudan a sostenerlos y, sin embargo, "todos los demás estamos ayudando a financiarlos" y ha reivindicado "esa corresponsabilidad también en los ayuntamientos", frente a la "paradoja" de aquellos que plantean rebajar tributos, al tiempo que se quejan que el Estado o la comunidad autónoma "no los financia, cuando es obligación de todas las Administraciones cumplir con ese mandato constitucional".