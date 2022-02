Cs no se plantea una moción de censura en Madrid ni el PSOE les ha tanteado

Ciudadanos no se ha planteado romper el Gobierno que comparten en el Ayuntamiento de Madrid con el PP en medio de esta grave crisis interna de su socio de coalición ni los socialistas les han contactado para tantear su posición ante una eventual moción de censura.

"Bastante complicado está el panorama, como para complicarlo todavía más", han señalado a Efe fuentes de la dirección naranja al subrayar que ese precisamente es el escenario al que le gustaría llevarles el PP "que llevan meses urdiendo mentiras contra Ciudadanos para romper gobiernos que funcionan y fomentando el transfuguismo desde los despachos de Génova".

Han subrayado que en Ciudadanos son muy buenos socios "pero muy malos cómplices" y han avisado de que ni van a mirar para otro lado ni van a meter nada debajo de las alfombras, dejando claro que los madrileños tienen que tener la seguridad de que ni un solo euro "se ha destinado a pagar los tejemanejes de esta banda de gánsters".

Los naranjas llegarán por tanto hasta el final -han advertido- para aclarar el supuesto espionaje llevado a cabo en el seno del PP a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para investigar al entorno familiar de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, sobre unos contratos adjudicados para la compra de mascarillas durante la primera ola de la pandemia y en el que estaría involucrado su hermano.

Y no les va a salir gratis, han recalcado las mismas fuentes, si con el dinero de los madrileños se han financiado "estas estrategias gansteriles" del PP en el marco del pulso que Ayuso mantiene con Génova desde hace meses debido a su determinación por controlar el PP madrileño.

Han recalcado que no se van a embarcar en aventuras que pasen por una moción de censura para apartar al alcalde, José Luis Martínez Almeida, ni tampoco han recibido mensajes del PSOE en este sentido porque, según han apuntado, los socialistas saben que no están en eso. "No hay nada en absoluto", han dicho.

Justo está a punto de cumplirse un año de la moción fallida en Murcia de Cs y PSOE, que desencadenó un terremoto en el partido naranja, que hoy solo conserva el cogobierno de Andalucía, uno de los cuatro que compartía con los populares.

En todo caso, Cs se centra ahora en reivindicarse como la alternativa útil, que puede devolver la confianza en las instituciones frente "al peor gobierno de toda la democracia", refiriéndose al PSOE, "y un PP que provoca bochorno y da muestras de no saber gobernar ni su propia casa".

"¿Se imagina alguien qué podrían hacer estos aprendices de mafia chapucera, si tuvieran bajo su mando el CNI o el Ministerio del Interior?", se han preguntado.