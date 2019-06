PP plantea recurrir al TC si no se revisa el acatamiento de diputados presos

El PP no descarta recurrir al Tribunal Constitucional si la Mesa del Congreso rechaza revisar el acatamiento de la Constitución realizado por los diputados presos el pasado 21 de mayo y ha advertido que adoptará todas las medidas para este juramento se realice de forma "clara e inequívoca".

El portavoz del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha reprochado a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, que "tuvo un mal día" y la sesión constitutiva "se le fue de las manos" por el "espectáculo bochornoso" de los diputados independentistas.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado que Batet siga defendiendo un acatamiento que "contraviene a todas luces" la fórmula establecida. "No puede ser que el PSOE deje a los que han dado un golpe al Estado hacer lo que les dé la gana", ha concluido.

Bermúdez de Castro ha advertido de que lo más grave es que algunos no acataron legalmente la Constitución por lo que no han conseguido la condición plena de diputados ya que, según las actas, o no se escuchó su juramento o incurrieron en "vicios de nulidad" al "condicionar o limitar" el acatamiento.

"No podemos permitir que algunos diputados independentistas o radicales pretendan aprovechar el acto de acatamiento a la ley para deslegitimar la Monarquía, atacar al poder judicial, o menospreciar el Estado de derecho y la soberanía nacional", ha concluido Bermúdez de Castro.

A su juicio, un acatamiento de la ley no puede pasar a la historia "como un acto de desprecio a la misma" por lo que el PP adoptará todas las medidas a su alcance para que hechos de este tipo no se vuelvan a producir.

Por otra parte, el PP sí ve adecuado que se haya rechazado sendos requerimientos de JxCat y de ERC para anular la suspensión de los cuatro diputados en prisión preventiva juzgados en la causa del "procés": el diputado de ERC Oriol Junqueras y los tres de JxCat, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez.

Bermúdez de Castro ha puntualizado que la suspensión no fue una decisión "discrecional" sino que responde a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es clara en este sentido.

También ha apoyado la decisión de la Mesa de dejar sin grupo parlamentario a JxCat porque tanto el Reglamento del Congreso como los precedentes parlamentarios establecen que no tiene diputados ni escaños suficientes en su circunscripción para que se acepte su reclamación.