Planas prefiere no entrar en el "circo político" de Iglesias después de llamar "mentiroso" a Sánchez

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha señalado que prefiere no entrar en el "circo político" que ha creado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, después de que haya llamado "mentiroso" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al decir que no era cierta la propuesta de Gobierno de coalición que le ofreció en julio.

"No me gustan esas expresiones, en la vida política hay que tener respeto por las personas y por las ideas y este tipo de cosas no le interesan a nadie, forman parte de un cierto circo político que no tiene mucho sentido", ha explicado Planas a su llegada al XII Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias en Madrid. Por eso, ha asegurado que él no va a contribuir a "ese nuevo nudo" porque los políticos están para "servir y resolver problemas" y "no para crearlos".

A continuación, el ministro ha mostrado su apoyo a las declaraciones de Sánchez en las que dijo que no dormiría por las noches si hubiera aceptado las condiciones de Unidas Podemos en la primera investidura, donde la formación morada le pedía tener el control de las políticas activas de empleo. "Comparto plenamente el sentimiento de Sánchez que efectivamente tenía razón en su razonamiento y lo entiendo", ha puntualizado.

Preguntado por cómo cree que afectaría al PSOE que el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, irrumpiera en las elecciones generales con un partido a nivel nacional, Planas ha destacado que desconoce cómo afectaría pero ha resaltado que es "absolutamente respetable" que se presente "como quiera". "Cada uno se asocia como quiere, opina como quiere y obviamente se presenta como quiere", ha añadido.

Sin embargo, Planas ha resaltado que ahora es el momento de intentar conseguir unos buenos resultados en las urnas del 10 de noviembre para poder formar un Gobierno "sólido, estable y progresista". El mismo mensaje que va a llevar estos meses el PSOE que confía, según el ministro, en la voluntad de sus votantes y de "otros que no nos han votado pero que sin duda se pensarán en votarnos".