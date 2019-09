Planas pide a Rivera que actúe y se abstenga: "Las cosas no se dicen, se hacen"

El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, ha pedido este martes al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que actúe y se abstenga "en vez de pensar", tras la oferta de última hora presentada ayer por la formación 'naranja' para proponer una posible abstención, con condiciones, que desbloquee la investidura de Pedro Sánchez.

"Las cosas no se dicen, se hacen", ha afirmado de forma contundente Planas, quien ha calificado la oferta de Ciudadanos de "propuesta de última hora" que refleja un estado de ánimo de "preocupación".

"Si uno tiene una preocupación no piense, actúe y, por tanto, absténgase. A partir de ahí, el resto es muy fácil", ha declarado el titular de Agricultura en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press.

En este sentido, ha señalado que Rivera puede abstenerse con "total tranquilidad" porque las condiciones que exige ya se dan. A su juicio, Ciudadanos puede buscar excusas pero la del Gobierno de Navarra no, porque en el anterior "estaba Bildu y no el PSOE" y "en este está el PSOE y no está Bildu".

Sobre la exigencia de una eventual aplicación del artículo 155 en Cataluña, Planas ha reconocido que cuando hizo falta "ahí estaba el PSOE", pero también ha indicado que dicho artículo de la Constitución "no es un mecanismo preventivo ni intemporal", sino un mecanismo "muy grave" que solo se puede utilizar en "determinadas situaciones".

"Que a nadie le quepa duda de que si el PSOE tiene que enfrentar esas situaciones estará donde tiene que estar, defendiendo la unidad de España y evitando cualquier referéndum de autodeterminación que sea anticonstitucional", ha indicado el titular de Agricultura.

Por último, en relación con la tercera condición de la propuesta de Cs de no subir impuestos, Planas ha manifestado que "nadie quiere aumentar los impuestos a todo el mundo". Sin embargo, también ha señalado que es "lógico" que se cumplan los compromisos europeos y que, como han prometido desde el PSOE, se tenga una fiscalidad "más justa" en relación a lo que los ciudadanos contribuyen al conjunto de los impuestos que percibe el Estado.