Planas minimiza la tensión PSOE-Unidas Podemos y subraya que la reforma laboral implica "al conjunto" del Gobierno

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha minimizado este miércoles la tensión abierta en el Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la reforma laboral y ha garantizado que la situación se va a reconducir.

"No me cabe la menor duda", ha señalado en una entrevista concedida a la 'Cadena Ser' y recogida por Europa Press en la que ha precisado, no obstante, que la reforma implica al "conjunto" del Ejecutivo y por ello hace falta mucha "coordinación interna, diálogo y síntesis".

Planas ha apuntado que media vida laboral la ha pasado en Bruselas y allí hay tradición de gobiernos de coalición y se ha mostrado "convencido" de que habrá "unidad" para afrontar este proyecto que no trata "solo" de restablecer el "desequilibrio en la negociación" sino analizar el "futuro" de la relaciones laborales.

"Estamos en el siglo XXI, hay nuevas cosas, y no se trata solo de volver al pasado sino mirar al futuro, hay muchas posibilidades, mucha gente joven está mirando como se regulan las nuevas formas del trabajo", ha indicado, remarcando que desde el punto de vista político tienen "la voluntad de salir adelante". "Lo vamos a hacer", ha agregado.