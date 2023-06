Planas manifiesta el apoyo "sin reservas" del Gobierno al sector de los frutos rojos de Huelva

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha manifestado este viernes el apoyo "sin reservas" del Gobierno de España al sector agroalimentario y "muy significativamente" al de los frutos rojos procedente de la provincia de Huelva, y ha acusado a PP y Vox de "extender el mayor número de bulos y falsedades que sea posible" de cara a las próximas elecciones generales que tendrán lugar el 23 de julio.

"Me parece absolutamente intolerable que se juegue con los intereses de los agricultores y particularmente de los freseros de Huelva", ha advertido el ministro en declaraciones a los periodistas tras inaugurar la asamblea de la Organización Internacional de la Viña y el Vino en Jerez (Cádiz).

Planas ha señalado que la iniciativa que se ha llevado al Parlamento de Andalucía sobre los regadíos en Doñana tiene prevista su aprobación "justo después de las elecciones del 23 de julio", algo que ha considerado "la muestra clara de una medida que no va a ninguna parte" porque "está prometiendo y calificando de superficie de regadío cantidades de tierra que no podrán serlo porque no hay agua para ellas" y a su vez "perjudica la imagen y el prestigio del sector de los frutos rojos", el cual, ha aseverado "tiene un apoyo cerrado por parte del Gobierno de España".

En ese sentido, ha advertido de que esta "promesa" del Ejecutivo andaluz "va en contra de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la del año 2014", y es una decisión "contraria a los intereses de agricultores honestos que hacen su trabajo y que lo único que pretenden es que los dejen en paz".

Sobre este sector, ha expuesto que ha sido objeto de crecimiento "gracias al buen trabajo de los agricultores y productores en los últimos años", que ha permitido, ha señalado, llegar "a los 1.500 millones de euros de exportaciones anuales de media, 500 de ellos justamente un tercio a Alemania", unos datos que "justifican el apoyo por parte del Gobierno de España".

Ha avanzado que el próximo 21 de junio visitará la provincia onubense y que mantendrá "probablemente antes" reuniones con responsables de este sector, unos contactos que ha dicho son "continuos por parte del Ministerio" con el sector fresero de Huelva. Además de cerrar con la Federación Española de Exportadores de Frutas y Hortalizas "una nueva iniciativa de apoyo exterior" a la presencia en ferias y eventos de todo este sector exportador "que tan importante es para España".

"Es una practica habitual, no hay nada entre nosotros que haya que aclarar, yo comprendo que se quiera crear confusión, pero la realidad siempre se impone", ha defendido el ministro, para añadir que "las cosas están claras y quien pretenda confundir que lo haga pero creo que eso no es bueno para nuestros agricultores y nuestros ganaderos".