Planas desea "el mejor éxito al PP" y reclama a la nueva dirección de Feijóo que "solucione" su oposición "a todo"

El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha deseado "el mejor éxito" al PP en el XX Congreso extraordinario que celebra desde este viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) y ha pedido a la nueva dirección popular con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza que "solucione algunos temas", aludiendo a si se va "a oponer a todo como en los últimos 24 meses".

En esta línea, Planas ha remarcado que "es momento de arrimar el hombro. Espero y deseo que la dirección del PP que salga del Congreso sea capaz de comprender la gravedad" de la situación actual, al tiempo que ha enfatizado que "no se le pide a la oposición que deje de ser oposición". "Se le pide que piense antes en los intereses colectivos que en el interés electoral", ha apostillado.

En el marco de la charla coloquio ofrecida en el Foro Joly Andalucía, el ministro ha sostenido que el Gobierno central "no solo ha estado tomando medidas difíciles" sino que para ellas "no hemos tenido ningún apoyo político significativo por parte de la oposición y esto es un elemento fundamental". "Que el PP tenga un congreso que permita su estabilidad interna como oposición me parece interesante no solo para el PP sino que me parece interesante para España", ha sentenciado Planas.