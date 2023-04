Planas defiende que el Gobierno de España es "el que más ha hecho por el mundo rural"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que el Gobierno de España es "el que más ha hecho por el mundo rural". Así lo ha dicho en la inauguración de una jornada sobre mundo rural organizada por el PSOE en Úbeda y que ha sido clausurada por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Desde el primer momento he tenido claro que la realidad de nuestro olivar tradicional tenía que defenderse", y por eso finalmente se ha "diferenciado el olivar tradicional con el intensivo o súper intensivo, que es perfectamente legal, pero tiene otras características".

Ha incidido en que los pequeños agricultores son "la base social más importante de nuestro ámbito rural" y por ello el Gobierno de España se ha trabajado para lograr "una mejor redistribución para los pequeños agricultores, que antes no habían existido. Lo hemos introducido por primera vez. Y también un tope".

En lo que respecta a acciones del Gobierno de España en beneficio del mundo rural, Planas ha hecho referencia a la aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria, "para garantizar que no se produjera la venta a pérdidas. Es algo que pasaba, que se vendiera por debajo del precio de coste", aunque "el PP no se lo creía y no lo apoyó".

El ministro ha aludido también los 317 millones de euros en seguros agrarios, "el mayor apoyo que jamás a tenido el mundo agrario". Ha manifestado que la Política Agraria Común "está impregnada de nuestros valores y nuestros objetivos" y ha asegurado que "no hay recorte", sino que se ha conseguido "consolidar la misma cifra de apoyo que teníamos en el pasado".

Por ello a afeado al PP su postura porque "la derecha no ha aprendido que cuando en un Consejo Europeo está el presidente del Gobierno no hay colores, sino el apoyo a España".

Asimismo, ha criticado al PP, subrayando sobre el cambio climático que "la derecha o no se ha enterado o lo niega" cuando "es una realidad contra la que tenemos que luchar, aunque tenemos que adaptarnos a ella".

Por su parte, la presidenta del PSOE de Jaén, Francisca Medina, ha pedido "dejar de hablar de la España vaciada" y sí hablar de "la España de las oportunidades", trabajando con políticas que "apuesten por que la gente pueda vivir en sus municipios y tengan servicios e infraestructuras, políticas que garanticen la igualdad de oportunidades de las personas, vivan donde vivan". En definitiva, "que las personas puedan elegir dónde quieren vivir".