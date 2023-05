Un plan de la Xunta vigilará fraudes en demanda de empleo y tratará de cubrir 15.000 vacantes en empresas

El objetivo es citar a parados de larga duración o personas que hayan declinado formación o empleo para hacer un seguimiento "personalizado"

Las "disfunciones" y "fraudes" que se puedan registrar en el ámbito de la demanda de empleo estarán bajo la lupa del Gobierno gallego mediante un "pionero" programa de acompañamiento laboral "personalizado" que busca --ha defendido el presidente, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su Ejecutivo-- que el sistema "funcione lo mejor posible".

En concreto, Rueda ha explicado que este programa, que se activará en cuanto se realicen las adaptaciones tecnológicas necesarias y, previsiblemente, a partir del próximo verano, aspira a concretar "un acompañamiento y seguimiento intensivo" de la demanda de empleo, con el fin, por ejemplo, de "relacionar" demandantes con empresas que necesitan personal que se ajusta a sus perfiles.

De hecho, ha indicado que al menos hay unas 15.000 plazas vacantes en empresas que están "esperando a ser cubiertas" mientras el Servizo Público de Emprego de Galicia cuenta con más de 139.000 inscritos

Pero este programa también permitirá, ha dicho el presidente gallego, "prevenir posibles disfunciones" o "incluso fraudes", que de ser detectados supondrían la apertura del correspondiente expediente y podrían concluir en una sanción o en la retirada de prestaciones de carácter sociolaboral en el caso de que se estén percibiendo y de acuerdo con la legislación vigente.

En concreto, según ha explicado la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, quien ha comparecido con Rueda para explicar los detalles de este programa, se aspira a analizar de forma "personalizada" la situación de personas que se encuentren en diversas casuísticas, como parados de larga duración, o quienes hayan declinado ofertas de formación o empleo que, en principio, se ajustarían a su perfil.

En concreto, se pondrá el foco en quienes hayan rechazado una oferta de empleo o abandonen sin justificación un servicio de orientación o/y de formación; o aquellas personas que lleven más de 5 años inscritas de manera ininterrumpida en el Servizo Público de Emprego de Galicia "sin acceder a un empleo" y no tengan un itinerario o plan personalizado de empleo activo en los últimos 12 meses.

También en quienes "no hayan confirmado su disponibilidad para tres ofertas en un periodo de 12 meses, y no se presenten a citas de orientación laboral" en los centros colaboradores del Servizo Público de Emprego de Galicia, no sea posible su contacto telefónico y, además, no tengan un itinerario o plan personalizado de empleo activo.

El nuevo programa se activará cuando en una oficina de empleo se registre alguno de estos casos. Asimismo, durante el desarrollo de esta actuación, se podrá incluir justificadamente a nuevos colectivos prioritarios o modificar los existentes.

RECIBIRÁN UNA CITA

Lorenzana ha explicado que las personas que estén en situaciones de este tipo recibirán una cita de orientación en su oficina de referencia para iniciar esa revisión personalizada y la búsqueda de soluciones específicas. "La idea es llevar a cabo un seguimiento durante un mínimo de seis meses para intentar que logre integrarse en el mercado laboral", ha indicado.

Los encargados de desarrollar este nuevo programa serán los 136 nuevos orientadores y orientadoras laborales con que la Xunta reforzó el año pasado el Servizo Público de Emprego de Galicia.

Este refuerzo de personal en toda Galicia, junto con las herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías, permitirán --sostiene la Xunta-- identificar estas personas y hacer un seguimiento más detallado de sus circunstancias personales y laborales.

EMPLEABILIDAD DE GALLEGOS EN EL EXTERIOR

Este jueves, el Consello de la Xunta ha autorizado también la firma de dos convenios de la Secretaría Xeral da Emigración destinados a apoyar en el campo formativo y en la empleabilidad a los gallegos que vuelven a la comunidad, de forma que se les pueda dar la mayor cobertura posible en su proceso de adaptación a la sociedad gallega.

La Secretaría Xeral da Emigración y la Fundación Ronsel desarrollarán acciones conjuntas destinadas a la mejora de la empleabilidad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, de las personas emigrantes retornadas, por un importe de 200.000 euros, doblando así la inversión del año pasado dado el éxito de la iniciativa de mentorización, que formó más de 90 emprendedores retornados.

Además, el Consello ha autorizado la firma de un convenio con la Federación Venezolana de Galicia (Fevega) que "facilitará" el mantenimiento de oficinas de asesoramiento de la entidad, que "complementan" la acción de la Xunta. El importe será de 50.000 euros.