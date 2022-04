El plan de emergencia de Costas tras el temporal prevé actuaciones en 39 playas del litoral de Málaga

Salas dice que la mayoría de los arenales se han recuperado "de forma natural", rechaza las críticas y destaca el trabajo del Gobierno

El plan de emergencia de la Dirección General de la Costa y el Mar tras el temporal de levante de esta pasada semana --días 4 y 5 de abril-- prevé inicialmente actuaciones en 39 playas del litoral de Málaga, lo cual permitirá actuar en todos los municipios de la franja costera de la provincia.

Los técnicos de la Demarcación de Costas siguen evaluando las consecuencias del temporal, además de continuar la regeneración natural del litoral una vez concluido el episodio de oleaje. No obstante, se ha dispuesto un presupuesto inicial de 2,1 millones de euros para actuaciones de emergencia que se desarrollarán "con la mayor celeridad posible agilizando el procedimiento de contratación", ha precisado el subdelegado en Málaga, Javier Salas.

Las actuaciones se acometerán en la totalidad de los municipios costeros de la provincia de Málaga: Nerja, Torrox, Algarrobo, Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva.

Se trata de una definición preliminar a la espera de la observación de la dinámica natural del litoral en los días posteriores del temporal y las labores de evaluación por parte de los técnicos que aún se están realizando.

El subdelegado del Gobierno en Málaga ha subrayado que este primer plan de emergencia "da una respuesta efectiva a las principales necesidades del litoral malagueño para actuar de una manera eficiente una vez que haya concluido el periodo de temporales en nuestra costa".

Así, ha insistido en que la práctica mayoría del litoral de Málaga "se ha recuperado de manera natural tras el temporal y que Costas actuará en los puntos más conflictivos, al margen de las labores de limpieza y adecuación de playas y paseos marítimos y en infraestructuras municipales que lógicamente son de competencia de los ayuntamientos".

El subdelegado ha recordado que el Gobierno, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, continúa la tramitación de "importantes" proyectos de estabilización del litoral en Ferrara (Torrox); Malapesquera y Santa Ana (Benalmádena); Guadalmina-Guadaiza en San Pedro de Alcántara y Venus-Punta del Ancón (Marbella); y Baños del Carmen (Málaga); unos proyectos que suman una inversión de 27,4 millones de euros "y que viene a aportar soluciones definitivas a problemas arrastrados durante décadas". Estos proyectos están en su fase ambiental final y muy próximos a su ejecución definitiva, ha puntualizado Salas.

DEFENSA DEL LITORAL

El Gobierno, ha recordado, también puso en marcha en 2019 la Estrategia de Protección del litoral de Cádiz, Málaga y Almería que contempla un análisis detallado de este litoral en el contexto del cambio climático para establecer un plan de actuación para las próximas décadas en todo el litoral de la provincia "y que supondrá una amplia batería de medidas e inversiones".

"Por lo tanto, la protección de nuestras costas y la búsqueda de actuaciones definitivas para ello fue una absoluta prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez, cosa que no pasó en los gobiernos del PP cuyos responsables institucionales ahora reclaman soluciones definitivas", ha sostenido Javier Salas.

La elaboración de la Estrategia está siendo ejecutada por un consorcio europeo liderado por la Coastal & Marine Union (EUCC) junto con el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria), la Universidad de Cádiz y la red MedCities, trabajando en estrecha colaboración con MITECO, es decir, "los mayores expertos a nivel europeo en materia de dinámicas del litoral y cambio climático", ha recordado el subdelegado del Gobierno.

En las diferentes reuniones que este equipo de trabajo ha venido desarrollando han participado tanto la Diputación de Málaga como los 14 municipios costeros de nuestra provincia, ecologistas, universidades, asociaciones empresariales (Aehcos, Aeplayas y Asociación de Chiringuitos de la Costas del Sol Occidental); empresas de suministro y depuración de aguas de los municipios y Mancomunidades de la costa de esta provincia (Acosol, Emasa y Axaragua).

CRITICA LA "CAMPAÑA ORQUESTADA POR EL PP"

En este sentido, Salas ha tachado de "paradójica la campaña de críticas de desidia y dejadez orquestada por los responsables institucionales del PP en los últimos días" a pesar de que, ha recalcado, "conocen sobradamente el trabajo que está desarrollando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para aportar soluciones definitivas para el litoral malagueño".

"Unas críticas y una algarada que no se les escuchaba años atrás cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy y no aportaba ni buscaba soluciones definitivas para nuestro litoral", ha añadido el subdelegado, quien ha espetado: "Al PP no le importaban la defensa de nuestro litoral cuando Rajoy se escudaba en su primo para decir que el cambio climático no le preocupaba".

Igualmente, ha calificado de "llamativa" la petición del presidente de la Diputación, Francisco Salado, sobre la declaración del litoral como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

"Para que esto se produzca en virtud de la Ley 17/2015 promulgada por el Gobierno de Rajoy es necesario que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales", tal y como establece el artículo 23 de dicha norma.

"Una situación que no se ha producido a tenor de que las playas han recuperado la normalidad en tan solo tres días después del temporal", ha subrayado el subdelegado del Gobierno.

Además, ha indicado que durante los episodios del temporal del pasado 4 y 5 de abril, únicamente los municipios de Málaga y Torremolinos activaron de manera parcial su Plan de Emergencia municipal "y en ningún caso fue activado el Plan Territorial de Emergencia por parte de la Junta de Andalucía".

A juicio de Salas, del presidente de la Diputación de Málaga "cabe esperar el rigor y la seriedad que exige estar al frente de una institución como la que preside en lugar de confundir a la ciudadanía", ha finalizado.