El plan de Arrimadas para devolver la ilusión a los votantes de Ciudadanos

La portavoz del grupo de Cs en el Congreso de los Diputados y candidata a la Presidencia de este partido, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves en Zaragoza que el suyo es "un partido muy vivo, muy fuerte" y ha asegurado que trabajará para "devolver la ilusión a millones de españoles".

Arrimadas ha protagonizado un acto de la campaña de primarias en el Hotel Zentro de Zaragoza, con un centenar de militantes, entre otros dirigentes de Cs Aragón, como el portavoz parlamentario, Daniel Pérez Calvo.

La candidata ha dicho que sigue "manteniendo la ilusión intacta" y se ha mostrado convencida de que "todos juntos" celebrarán el congreso, advirtiendo de que se puede hacer "con optimismo e ilusión", no con "derrotismo".

Asimismo, ha dejado claro que "no nos va a callar nadie", poniendo de relieve que "todo empieza en este congreso", los días 14 y 15 de marzo, animando a "mirar el futuro y salir del congreso unido". Ha garantizado que será la presidenta de "todos los militantes" y que lo dará "todo".

Ha pedido a los presentes que voten por la vía telemática o en urna para lanzar "un mensaje fuerte a toda España", solicitándoles que confíen en ella.

También ha asegurado que "a este partido no le da lecciones de democracia interna nadie" y ha recordado que este miércoles ha debatido con su oponente, Francisco Igea, de cara a las primarias.

Ha recordado que "un mal resultado en las urnas no lo ha pagado nadie como nosotros", en alusión al cese, en noviembre de 2019, de Albert Rivera como presidente de Cs, cuando algunos propusieron a Arrimadas que se hiciera cargo de este partido.

MARATÓN

"Este partido es un corredor de maratón" y lo que ha conseguido "parecía imposible", ha continuado la candidata, quien ha comentado que en 2010 no hubiera creído los éxitos posteriores del partido naranja, que ha demostrado que "los sueños se hacen realidad", aunque hayan pegado "un resbalón el 10 de noviembre".

Ahora "vamos a levantarnos" porque "hay millones de españoles que saben que Cs es imprescindible", confiando en "salir más fuertes que nunca" de estas primarias y del congreso, tras lo que ha aseverado que "todos los militantes" son "un equipo" aunque necesitan "una dirección que asuma determinadas responsabilidades".

Su equipo es "valiente, diverso" y ha considerado que ese equipo "tiene que ganar elecciones y saber dirigir el futuro de este país", por lo que ha reclamado a todos "un voto de confianza" y también les ha pedido "perdón por adelantado" porque se van a equivocar.

Arrimadas ha prometido que "siempre" tomará decisiones en función de los intereses del conjunto de los españoles con los criterios del "centro liberal, moderno y reformista". Ha dicho que las primarias servirán para lanzar un mensaje: "Que este partido está muy unido y muy fuerte, que vamos a ilusionar a millones de españoles".

IGUALDAD

La candidata ha dejado claro que Cs es "imprescindible para España", tras lo que ha rechazado a los "salvapatrias", reivindicando "una España libre, unida", con Cs, un partido que mira "hacia fuera, hacia los españoles", prometiendo que "no vamos a perder nunca la ilusión por España".

A su juicio, el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha dado casi "la llave de la Seguridad Social al PNV", por lo que "estamos avanzando hacia la desigualdad", frente a lo que ha defendido "la igualdad de todos los españoles" y ha afirmado: "Somos los únicos que mantenemos un discurso coherente en toda España".

"No se puede defender la igualdad de hombres y mujeres si no defiendes la igualdad de todos los ciudadanos", ha planteado, criticando la promesa de Sánchez de "una lluvia de millones a Torra y Rufián" cuando no se propone un sistema de financiación "justo".

DESPOBLACIÓN

Arrimadas ha aludido a la despoblación, indicando que "no podemos olvidar y obviar la mayor parte de la superficie de España", tras lo que ha señalado que esto "no se soluciona con palabras", sino "con hechos", como en otros países, donde "se han puesto manos a la obra y han conseguido revertir esta tendencia".

Ha propuesto "un pack integral de medidas para que la gente no se tenga que ir de su pueblo", en alusión al impulso de las infraestructuras, de Internet, de bonificaciones en IRPF y Seguridad Social, tarifa plana para autónomos y eliminar el impuesto de Sucesiones.

"Si no hacemos esto, vamos a perder cada vez más oportunidades", ha considerado Inés Arrimadas, quien ha opinado que "un país no tiene futuro" si concentra su población en pocos emplazamientos.

FEMINISMO

La candidata de Ciudadanos ha criticado a quienes "dan lecciones de feminismo" y ha prometido que "Cs va a ser el primer partido de la Historia de España que va a tener una presidenta, una secretaria general y una portavoz".

Asimismo, ha lamentado el "bochorno" de la Ley presentada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante lo que ha dicho que Cs tendrá "mujeres liderando" y ha exigido "hechos y no solo pancartas".

Por otra parte, Arrimadas ha planteado un pacto por la educación que se base en la "calidad", criticando la gestión del Gobierno de España, y se ha preguntado "por qué tenemos que conformarnos a la siguiente contrarreforma educativa del siguiente Gobierno" en lugar de llegar a un "consenso".

Del mismo modo, en materia de empleo, "no es posible" que haya debates entre PP y PSOE sobre "modelos que han fracasado", al tiempo que ha observado que hay investigadores científicos españoles en todo el mundo y ha apostado por hacer "rentable" la ciencia en España.

"Mientras Sánchez quiere sectarismo y trincheras, vamos a darle centro político, políticas constructivas, una alternativa", ha avisado la candidata a la Presidencia de Cs.

POLÍTICAS SENSATAS

Arrimadas ha recordado que Cs ya está gobernando, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza, con "políticas sensatas", mientras que en Andalucía "se han cerrado chiringuitos y se han reforzado los servicios públicos".

Podemos, al contrario, "no estaba preparado para gobernar", sino para "ir a manifestaciones", y ha garantizado que Cs será "firme y constructivo" en la oposición.