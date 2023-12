Plaja afirma que "el próximo trimestre" habrá una reunión con el Gobierno de financiación catalana

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmado que "en el próximo trimestre" habrá una reunión de la Generalitat con el Gobierno sobre la financiación singular de Catalunya, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya negado que el Gobierno esté negociando la financiación autonómica de forma bilateral con Catalunya.

En rueda de prensa este martes junto con el conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, tras la reunión del Consell Executiu, la portavoz ha asegurado que la negociación bilateral "no se ha iniciado, pero se iniciará".

"Que hoy no se haya hecho no quiere decir que no se iniciará", ha sostenido Plaja, que ha recordado que el motivo por el que la consellera de Economía, Natàlia Mas, no asistió este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es porque considera que debe haber una comisión bilateral sobre financiación con Catalunya.

Preguntada por las palabras de Montero, Plaja ha respondido: "Tantas cosas han dicho que no y han acabado siendo...", y ha puesto como ejemplo el traspaso de Rodalies y la ley de amnistía.

Ha sostenido que la negociación bilateral sobre financiación es "acuerdo de investidura", y no ha avanzado si este tema también se tratará en el encuentro del 21 de diciembre entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en Barcelona.