Placebo honra a Sinéad O'Connor en un concierto en Noches del Botánico con móviles vetados

La banda británica Placebo ha rendido homenaje a la recientemente fallecida cantante Sinéad O'Connor en un destacado concierto celebrado anoche en las Noches del Botánico, en el que noquearon a parte del público vetando el uso de sus teléfonos móviles para fotografiar o grabar el evento.

Poco después de comenzar el concierto, el vocalista del grupo, Brian Molko dedicó unas palabras en un más que aceptable español al público madrileño, presentándose con humildad y destacando que se trataban no solo de un grupo británico, sino "europeo".

A continuación, Molko leyó una carta en la que afirmó que la difunta artista irlandesa fue una gran inspiración para ellos e "hizo del mundo un lugar para los vulnerables para los que no tienen voz". Finalizó el discurso quemando la misiva con un mechero mientras repetía "descanse en poder" y comenzaba tocar 'Happy birthday in the sky', la canción que dedicaron a David Bowie por su fallecimiento en 2016.

En su repertorio de anoche, Placebo, banda nacida en Londres allá por el año 1996, se centró en sus últimos discos, especialmente en 'Never Let Me Go', frente a los más conocidos y escuchados 'Without You I'm Nothing' y 'Sleping With Ghosts', con algunos pocos temazos que dejaron para la última parte del concierto, que duró hora y media pasada.

Efectivamente, los primeros compases fueron para los más recientes 'Forever Chemicals' y 'Beautiful James'. Luego llegaron buenas vibraciones con la veterana 'Bionic' o las aplaudidas 'Salve to the wage', 'For what it's worth', 'Song to say goodbay' y especialmente con 'The Bitter End', 'Infra-red'. Todo entre cambio y cambio de guitarra de Molko, que junto al saber hacer de Stefan Olsdal llenaron el escenario en los famosos jardines de la Universidad Complutense de la Madrid.

El concierto también estuvo marcado por la repetida petición del grupo de que el público no grabara ni tomara fotografías con sus móviles, algo que no fue bien visto por parte de los asistentes, la mayoría treintañeros y cuadragenarios que solo querían capturar un recuerdo para sus hijos o amigos. Brian lo advirtió al principio y a la mitad de la sesión, cuando amenazó con pararla hasta que nadie grabara nada.

Placebo esgrimió, ya en inglés, que así "su trabajo más fácil" y consiguen una mayor "conexión" entre ellos y el público, una experiencia que hubieran logrado con más esplendor si hubieran tocado más temas clásicos. "Pedimos que estéis con nosotros en el presente, disfrutando juntos del concierto, porque este momento jamás se volverá a repetir. Nuestra es crear vínculos y trascendencia. Ayúdanos en nuestra misión", rezaban los carteles repartidos por el recinto.