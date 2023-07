Pirineos Sur arranca este viernes su XXX edición con Rubén Blades, Bomba Estéreo, Muerdo, La Pegatina y La Santa Cecilia

La edición XXX del Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur arranca este viernes, 7 de julio, con las actuaciones de Bomba Estéreo, Muerdo y Dj Lord Sassafras en el escenario de Lanuza. Este primer fin de semana también actuarán Rubén Blades, La Santa Cecilia, La Pegatina y Chef'Special. De manera paralela, vuelve a celebrarse este año El Mundo en Sallent, que ofrecerá 46 actos gastronómicos y culturales.

Además, Pirineos Sur pone este año a disposición de los asistentes un servicio de lanzaderas de autobuses de Formigal a Sallent de Gállego con un precio de 5 euros, ida y vuelta, que ya pueden adquirirse en su página web 'www.pirineos-sur.es/info-practica/como-llegar/'. Dada la imposibilidad de circulación de autobuses en la carretera de Lanuza, el trayecto desde Sallent de Gállego hasta el Auditorio de Lanuza se realizará a pie.

Esta trigésima edición comienza fuerte este viernes, a las 22.00 horas, con Muerdo, uno de los representantes más destacados de la nueva canción de autor y artista español de referencia indiscutible en Latinoamérica. El cantante acaba de celebrar una década de trayectoria con la gira '10 años de flores, viento y fuego'.

A las 23.45 horas llega la mezcla de cumbia, rock y electrónica de Bomba Estéreo, que en 2012 ya conquistaron Pirineos Sur. Desde entonces, la banda colombiana no ha dejado de crecer en popularidad y sus conciertos se han convertido en explosivas fiestas, con himnos tan potentes como 'Fuego', 'To my love' o 'Soy yo'. La noche finalizará, a la 1.30 horas, con una sesión del Dj Lord Sassafras, que hará bailar a los asistentes del festival hasta las 4.00 horas.

SÁBADO Y DOMINGO

Rubén Blades, uno de los artistas de la música latina más importantes de todos los tiempos, regresa a Pirineos Sur con su gira 'Salsawing Tour!' junto a Roberto Delgado Big Band. Lo hará el sábado, 8 de julio, a las 23.00 horas, y será la cuarta vez que el panameño actúe en Lanuza.

Esa misma jornada, se podrá disfrutar de La Santa Cecilia, que llegan a las 22.15 horas para deslumbrar con sus ritmos panamericanos de influencia y herencia mexicana. Dj Lord Sassafras, a las 1.30 horas, será el encargado de finalizar la jornada.

El primer fin de semana cerrará el domingo, 9 de julio, con el concierto de La Pegatina, a las 22.15 horas. Tras girar por todo el mundo con su gran fiesta, los catalanes regresan a Pirineos Sur para contagiar al público de su inagotable energía. Además, es un gran año para el grupo, ya que acaba de cumplir 20 años de carrera.

También actuarán a las 20.30 horas Chef'Special, una de las bandas más relevantes del panorama actual de los Países Bajos con una combinación única de hip-hop, rock y reggae. A las 23.45 llega el turno de Dj Lord Sassafras, quien pondrá las notas finales al fin de semana.

En total serán más de 30 las actuaciones que acoga el Festival Pirineos Sur este verano. El evento se desarrollará todos los fines de semana, finalizando el 29 de julio.

EL MUNDO EN SALLENT

De forma paralela a los conciertos de Lanuza del Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur, regresan también las actividades de Mundo en Sallent, en el pueblo vecino de Sallent de Gállego. Así, se propone una variada oferta cultural para disfrutar del Valle de Tena al completo.

El Mundo en Sallent contará con una programación diaria ambiciosa y dirigida a todos los públicos que abarcará cuatro escenarios, el Escenario Sallent, el Escenario Formigal, el Escenario Escuelas y el Teatro Sobre Ruedas. En total, serán 46 actos de entrada libre para disfrute de todos los visitantes.

El espacio del mercado, el más transitado del evento, contará con un amplio horario para disfrutar con tiempo de todo su contenido. Artesanos de todo el país llevarán a las calles la localidad una gran variedad de sus catálogos. Por otro lado, la zona de restauración permanecerá abierta de forma invariable a diario desde las 11.00 horas hasta las 00.00 horas.

En El Mundo en Sallent se podrá descubrir una sorprendente, variada y multicultural oferta gastronómica. También habrá puestos especiales con comida vegana, platos característicos de la zona y establecimientos de café, tés y postres. Además, todos los productos con los que se trabajará son de proximidad y ecológicos, acorde con los valores y esencia del festival.

La música volverá a ser otro de los grandes atractivos del festival ya que habrá 15 conciertos entre el Escenario Sallent y el Escenario Formigal, con bandas y artistas traídos de todo el país, Europa y Latinoamérica, que traerán ritmos de reggae, jazz, electrónica, blues del desierto, música balcánica y sonidos africanos.

Asimismo, los escenarios de las Escuelas y el Teatro Sobre Ruedas, serán los más intergeneracionales: circo y espectáculos infantiles en el mismo pueblo de Sallent.