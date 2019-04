Pintan las sedes de UPN, EH Bildu, Podemos y C's en localidades navarras

Las sedes de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en Sarriguen y de EH Bildu, Podemos y Ciudadanos en Pamplona han sufrido el ataque de desconocidos, que han realizado en las mismas distintas pintadas.

En la sede regionalista se pueden leer frases como "Contra la España del capital, república popular federal", un "ataque", dice UPN en twitter, que no les impedirá reivindicar "el derecho a convivir, el respeto y la educación".

En el caso de la sede de EH Bildu se puede leer "por el verdadero poder obrero, república popular y federal española", un mensaje al que la coalición abertzale en la misma red social ha replicado que "no pudieron, no pueden y no podrán callarnos".

En la sede de Podemos se repite esta frase firmada por Juventud Frente Obrero, lo que ha llevado a la formación morada a pedir al Juzgado que se investiguen las pintadas y si se identifica a los responsables se acuerde someter la causa a una mediación penal.

Podemos quiere que quienes han realizado las pintadas "se responsabilicen del resultado de sus acciones", ha dicho el secretario general, Eduardo Santos, quien niega querer un castigo penal pero subraya que este tipo de acciones "lo único que perjudican es al ejercicio de la libertad de expresión y la democracia".

En la sede de Ciudadanos las pintadas son de corte parecido, lo que ha provocado que la formación naranja acuse en twitter a sus autores de "intolerancia" y de "faltar al respeto", pese a lo cual, afirma, "seguiremos trabajando por un proyecto de libertad en democracia".