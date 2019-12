Piñera ve en las protestas "una gran oportunidad" para "liderar una transición hacia una sociedad más justa"

Pide "poner fin a toda la violencia" para centrarse en los "enormes desafíos y oportunidades del futuro"

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha insistido este miércoles en que la ola de protestas que ha sufrido el país en los últimos meses para denunciar la desigualdad social es "una gran oportunidad" para "liderar una transición hacia una sociedad más justa".

"Hace 30 años, con la firme voluntad de nuestro pueblo, recuperamos nuestra democracia en forma pacífica y dimos vida a una nueva y moderna República, basada en tres principios básicos: un profundo compromiso con la democracia y el Estado de Derecho, una economía de mercado libre y una firme determinación para derrotar la pobreza", ha dicho en una columna publicada en el 'New York Times'.

Piñera ha valorado los conseguido estos años, apuntando que Chile encabeza la lista de América Latina de ingreso per cápita e índice de desarrollo humano, lo que ha permitido que surja "una clase media amplia y pujante". "Los hechos hablan por sí solos", ha considerado.

Pese a ello, ha reconocido que el movimiento social --"el mayor de nuestra historia reciente"-- refleja el malestar de los chilenos por "las desigualdades excesivas, las bajas pensiones, la calidad y el costo de los servicios públicos, los abusos en el suministro de bienes y servicios y otros problemas que se venían acumulando desde hace décadas".

"Es la expresión legítima de una democracia viva y vital, que nos dio la oportunidad de conectarnos mejor con nuestros ciudadanos y liderar una transición hacia una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades, donde el progreso y el desarrollo sean más inclusivos y sostenibles", ha considerado.

Esta nueva transición, ha argumentado, requiere "un fuerte sentido de unidad, urgencia y responsabilidad" por parte de todos los actores afectados. Piñera ha destacado la iniciativa del Gobierno al impulsar un "proceso nacional de diálogos" para conocer las "principales preocupaciones, demandas y aspiraciones", la confección de una "agenda social" para hacerlas realidad y la adopción de "una disciplina fiscal necesaria" para financiarla.

"Esta protesta social se convirtió en una gran oportunidad para construir un nuevo futuro para Chile", porque "un Estado no puede alcanzar el pleno desarrollo si una parte significativa de su población o territorio no están participando de la generación y los beneficios del crecimiento", ha sostenido. "No tenemos tiempo que perder, porque no habrá justicia social sin crecimiento y desarrollo, y no habrá crecimiento y desarrollo sin justicia social", ha recalcado.

Sin embargo, ha denunciado que en el marco de este movimiento de protesta que cree legítimo se ha producido "un enorme e inesperado estallido de violencia", con "incendios, disturbios, destrucción y delincuencia, que ha causado un grave daño al cuerpo y alma de Chile".

Piñera ha aprovechado para reivindicar la actuación del Gobierno para "restaurar el orden público y la seguridad ciudadana", defendiendo que "tomó todas las medidas y precauciones necesarias para garantizar el máximo respeto de los Derechos Humanos de todos".

"En estos tiempos difíciles, nuestro mejor aliado ha sido nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro Estado de derecho, que permanecieron intactos y desempeñaron un papel esencial durante la emergencia", ha afirmado.

El mandatario chileno ha subrayado que para colmar las aspiraciones sociales "hay una condición indispensable": "No tolerar ninguna forma de violencia, ni ningún tipo de abuso de los Derechos Humanos". "Debemos poner fin a toda la violencia, recuperar la paz social y concentrarnos en los enormes desafíos y oportunidades del futuro", ha reclamado.

Piñera ha señalado como principal reto "forjar un nuevo pacto social", para lo cual el país se ha adentrado en un proceso constituyente. "Estoy seguro de que los chilenos demostrarán una vez más el alma noble y solidaria de nuestro país. Juntos construiremos un país más libre, más justo, más fraterno y más próspero, un país que podamos llamar nuestro hogar común, la casa de todos, donde podamos pensar de manera diferente pero respetar nuestras diferencias y juntos construir un futuro mejor para todos", ha confiado.