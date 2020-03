Piñera aclara que "jamás" quiso decir que "la mujer pueda tener responsabilidad" en la violencia de género

SANTIAGO, 3 (Agencia Uno/EP)

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha matizado este martes sus polémicas declaraciones sobre la violencia de género, en las que se refirió a "la posición de las mujeres de ser abusadas", para aclarando que "jamás" quiso decir "que la mujer pueda tener responsabilidad".

"A veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra", dijo Piñera el lunes al promulgar la llamada 'Ley Gabriela', que amplía el delito de feminicidio.

Las palabras de Pilera han sido ampliamente criticadas por actores políticos y organizaciones civiles, que consideran que culpabilizan en cierta medida a las mujeres de las agresiones contra ellas.

"Son palabras bastante desafortunadas porque es no escuchar, es no entender que acá la culpa no es de la mujer", dijo el padre de Gabriela Alcaína, Fabían Alcaíno, en declaraciones a Radio Cooperativa.

"Desafortunadamente, este tipo de hombres (quienes abusan) tienen una mezcla súper letal de inteligencia y habilidad para envolver y disminuir a una mujer, pero la culpa nunca va a ser de la mujer en estos casos", ha apuntado el padre de la joven, asesinada por su ex novio en 2018.

En redes sociales se ha multiplicado el mensaje "La culpa no era mía, ni donde estaba, ni que vestía", citando la conocida interpretación del grupo Las Tesis 'El violador eres tú', que se viralizó recientemente.

Así las cosas, el mandatario chileno ha querido explicar sus declaraciones. "Las cosas claras: Jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter.

Piñera ha asegurado que lo que quiso decir "es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo". "Por eso la 'Ley Gabriela' y nuestra política de tolerancia cero con todo abuso o violencia contra mujeres", ha defendido.

La 'Ley Gabriela' amplía el delito de feminicidio de modo que no solo castiga aquellos asesinatos cometidos durante el matrimonio o la convivencia en pareja, como hasta ahora en Chile, sino en el marco de cualquier relación, ya sea de tipo sentimental o sexual, incluidos contra mujeres que ejercen la prostitución, siempre que sea por razón de género.