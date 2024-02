Pineda reprocha al Gobierno que vende "humo" con las medidas para regular las Viviendas de Uso Turístico

Los socialistas, a favor de la regulación, señalan que la Ley de Vivienda permite gravar pisos vacíos

La concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Marina Pineda ha criticado este viernes al Equipo de Gobierno por anunciar medidas para regular las Viviendas de Uso Turístico (VUT) cuando en realidad lo que hace es que "vende humo y propaganda".

Pineda, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha tildado de "esperpéntico" que en lugar de promocionar el turismo de la ciudad en Fitur (Madrid), el Gobierno municipal presentara un informe de saturación de este tipo de viviendas. Un informe que, según ella, desde junio han ocultado "deliberada y torticeramente durante siete meses".

La edil ha insistido en que no hubo ninguna concreción en las medidas anunciadas, a lo que ha reiterado que "no son más que humo". Para ella, no tienen modelo de ciudad ni del turismo que quieren.

También ha llamado la atención sobre que si bien en la Comisión de Hacienda de este pasado jueves el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador (Foro), negara que hubieran hablado de tocar el IBI en este tipo de viviendas, sí que lo menciona en una entrevista.

A mayores, ha apuntado que Martínez Salvador ha reconocido que de momento no saben qué medidas fiscales se van a aplicar y que solo hablaban de que se iban a hacer estudios. Es por ello, que ha considerado que es "pura propaganda".

Según la concejala socialista, lo que se ha limitado a indicar el edil de Urbanismo es que primero se hará un censo digital y que deberán esperar a los movimientos que se hagan por parte del Gobierno central en este asunto, que tendrá que modificar las leyes.

Sobre modificar el IBI de las VUT para asimiliarla al de los negocios, "medida estrella", según ella, del Gobierno local, ha apuntado que un negocio que figura en el catastro con un uso residencial no paga más IBI que una vivienda, a lo que ha recalcado que no depende de la actividad al no existir en Gijón IBI diferenciado.

En este sentido, ha recalcado que tan solo hay una "pequeña capacidad" del Gobierno local en lo que es modificar tasas como es el agua y basuras, pero en tributos "nada", ha asegurado. Tampoco se puede gravar como negocio si no se supera una cifra mayor a un millón de euros???.

Lo sí la Ley de Vivienda permite, según Pineda, es aplicar recargos del IBI sobre las viviendas vacías, que puede llegar al 50 por ciento o incluso más con función al número de pisos. Este recargo se aplicaría bajo ciertos criterios, con el objetivo de evitar una subida desmedida de precios del alquiler. Dicho esto, ha remarcado que el Gobierno local dice que no lo contempla.

Unido a ello, ha dejado claro que el PSOE está a favor de regular este tipo de viviendas, no de prohibirlas, de manera que se atajen problemas que generan por su proliferación indiscriminada, como dificultad para el acceso a la vivienda o molestias en zonas tensionadas.

Al tiempo, ha señalado que están de acuerdo con la moratoria, pero no ven apropiado que en lugar de un informe de saturación se utilice la zona de gran afluencia turística, que es para fijar horarios comerciales.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Hay que regular para poner límites", ha defendido Pineda, quien se ha mostrado abierta a que puede ser una fórmula de limitación el que paguen más.

Preguntada por la responsabilidad en esta materia del Gobierno regional, ha incidido en que creó el registro de VUT y lo que se ve es una proliferación de estas viviendas, muchas de ellas "ilegales".

En todo caso, ha considerado que el Gobierno asturiano está trabajando en ello, preparando un texto normativo que en breve estará listo y con el que se va a limitar el derecho de propiedad, lo cual es complicado, a su juicio.