Pineda (Ausbanc) insiste en que no medió en caso Nóos: nunca habría aceptado

La Audiencia Nacional ha retomado el interrogatorio del líder de Ausbanc, Luis Pineda, que ha insistido en que no medió en favor de Manos Limpias para que retirase la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de dinero: "Nunca tuve ese encargo y nunca lo hubiese aceptado".

Tras varios meses con el juicio suspendido por la pandemia, Pineda ha vuelto este lunes a sentarse en el banquillo acusado junto con el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, de integrar una supuesta trama de extorsión.

El fiscal, que pide para ellos 118 y casi 25 años de cárcel, respectivamente, les acusa de extorsionar a bancos, cajas de ahorros y empresas, a cambio de financiación y contratos de publicidad, para no publicar informaciones desfavorables y retirar acusaciones como la de la infanta Cristina en el caso Nóos, donde estaba personado Manos Limpias, a cambio de entre 2 y 3 millones de euros.

Pero Pineda ha negado tajantemente que Bernad le encargase negociar con el entorno de la infanta para retirar la acusación a cambio de dinero, así como cualquier vinculación al caso.

Aunque ha asegurado que "no tenía nada que ver en ese procedimiento" desde el punto de vista "profesional o procesal", ha admitido que pidió a su interlocutor con Bernad, un periodista relacionado con Ausbanc, que "en la medida de lo posible" no se castigase "más" a la "figura del rey". "No me hizo ni caso", ha dicho.

Como hizo en las anteriores jornadas, Pineda ha rechazado todas las acusaciones de chantaje a diversas entidades sobre las que le ha preguntado el fiscal, como Citibank, Banco Mare Nostrum, Gas Natural Fenosa o Banco Caixa Geral, entre otras.

Ha negado también que desistiese de una demanda contra Bankia a cambio de 85.000 euros en publicidad o que hubiese "un plan preconcebido" para que Manos Limpias pidiera el archivo del procedimiento seguido en el marco de caso ERE contra el expresidente de Unicaja, Braulio Medel, a cambio de un millón de euros.

Pineda ha afirmado que Miguel Bernad "era una ametralladora de denunciar" y ha dicho que era "como Belén Esteban, importantísimo en todos los medios de comunicación".

En el juicio se sientan en el banquillo otros ocho acusados, entre ellos la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete, que dirigió la acusación en el caso Nóos.

Al inicio de la jornada el tribunal ha rechazado a petición del abogado de Bernad retrotraer las actuaciones al haber pasado más de 30 días desde la suspensión del juicio.

La Fiscalía se ha opuesto al no ver indefensión y la Sala, que "tiene muy fresco" el contenido de las últimas sesiones, ha recordado que cualquiera podría haber visionado las grabaciones "todos los días si hubiese querido". EFE