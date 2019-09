La pillada a un periodista de laSexta 'arengando' a los CDR durante una conexión en la Diada

Decenas de Mossos d'Esquadra se desplegaron el pasado miércoles ante las puertas del Parlamento de Cataluña , donde se estaban viviendo momentos de tensión entre un grupo de manifestantes independentistas, algunos de ellos encapuchados, que empezaron a lanzar piedras contra la línea policial.

Los manifestantes, algo más de un centenar convocados por CDR a través de las redes sociales, comenzaron a derribar las vallas que se han instalado para proteger el edificio del Parlament , cuya fachada está blindada por decenas de agentes antidisturbios, según informó la policía catalana.

Los manifestantes, convocados bajo el lema "1 de octubre, ni olvido ni perdón" y "Nos vemos en el Parlament", prendieron fuego a unos carteles con unas letras gigantes que formaban la palabra "botifler" (traidor) ante el edificio de la cámara catalana.

En octubre del año pasado, con motivo del primer aniversario del 1-O, los Mossos d'Esquadra cargaron contra grupos de manifestantes que intentaban acceder al Parlament -una intervención que dejó numerosos heridos-, en una movilización convocada por grupos de CDR bajo el mismo lema.

Los Comités de Defensa de la República (CDR) se han desmarcado de los incidentes ocurridos el miércoles por la noche ante el Parlament por los participantes en la manifestación que, con motivo de la Diada , fue convocada desde las redes sociales bajo el epígrafe de #EnsVeiemAlParlament.

Los Mossos desalojaron el parque de la Ciutadella tras dispersar a los cerca de 300 manifestantes que se concentraron a las puertas del Parlament, después de que un grupo de encapuchados empezara a arrojar piedras, botes de humo y agua con jabón contra los efectivos antidisturbios, y de que derribaran las vallas que protegían el edificio de la cámara catalana.

CDR Catalunya, que coordina a los diversos CDR que hay en el territorio catalán, ha puntualizado esta tarde en un comunicado: "En ningún momento, los CDR organizamos ni convocamos esta concentración".

En esta misma protesta, varios periodistas y cámaras de TVE y Antena 3 TV sufrieron agresiones e intimidaciones por parte de algunos de los participantes. Tras estos hechos, en las redes sociales se ha hecho viral un paso a un periodista de LaSexta, donde el periodista parece arengar a los CDR para que gritasen "prensa española, manipuladora" durante la intervención. En el vídeo se puede ver a los CDR de forma tranquila hasta que el periodista les hace un gesto y comienzan a gritar delante de la cámara.

La pillada del año.

El propio periodista ha mostrado su versión de los hechos en su cuenta de Twitter: "No hace falta animar a nadie para que te abucheen e insulten en ciertos ambientes del independentismo radical. Si no has trabajado allí, quizás no lo sepas".

No hace falta animar a nadie para que te abucheen e insulten en ciertos ambientes del independentismo radical. Si no has trabajado allí, quizás no lo sepas.

El gesto que ha sido malinterpretado fue una reacción irónica a quienes estaban al acecho de mi conexión en directo para sabotearla. Fue tan solo la expresión de mi hartazgo

Las imágenes han sido muy comentadas en redes sociales. Incluso la política de JxCat ha comentado este hecho en su perfil de Twitter.

Y las veces que habrán colado cosas para hacer creer lo que no es? Es increíble. Todos están tranquilos hasta que él les da la señal. Uno de ellos hasta se descojona y se ve que grita de cachondeo. Vergüenza. Es una vergüenza. Por mucha excusa que se inventen.