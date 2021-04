Pillada a Fernando Simón en plena rueda de prensa: "Me he traído el del viernes"

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, hemos estado acostumbrados a verle en primera fila como una de las caras visibles del Ministerio de Sanidad. Desde marzo del año pasado, Fernando Simón ha protagonizado momentos de lo más variopinto y muchos de ellos de lo más polémico. Hoy el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha protagonizado uno de esos momentos.

La pillada a Fernando Simón

Durante la rueda de prensa de este lunes, el director del CCAESha dado la cifra con las personas en España que ya cuentan con la pauta completa. Una cifra que, no obstante, no coincide con la real y así se lo ha hecho saber una periodista. "Antes había comentado que había 3.072.000 personas con la pauta completa pero es la misma cifra del viernes. No sé si lo he apuntado yo mal o si nos puede repetir los datos", ha pedido la reportera.

EFE/MariscalMariscal

A continuación, y mientras elaboraba el resto de sus preguntas, Fernando Simón ha comenzado a repasar los informes que tenía sobre el atril. Posteriormente, y tras cerciorarse del error, ha intentado corregirlo: "Tiene razón", ha dicho de inmediato. "Los vacunados con dos dosis con los datos de hoy son tres millones, ciento ocho mil y un poquito", ha trasladado de nuevo. "Me he traído el informe del viernes sin darme cuenta", en referencia al informe oficial que cada día publica el Ministerio de Sanidad en su página web sobre el avance de la vacunación en España.

Fernando Simón y los datos del... viernes pic.twitter.com/0rvwbpYnEB — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) April 12, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Son más", ha continuado. "Según el último informe, creo que se han puesto 553.000 dosis más de las que había puestas. Lo siento, me he traído el informe del viernes por error en lugar del de hoy", se ha disculpado de nuevo.

Los datos de Madrid

El director del CCAES también ha sido preguntado esta lunes sobre los datos de coronavirus que proporciona la Comunidad de Madrid y ha señalado que no le constan que sean falsos. Asimismo ha asegurado que la letalidad en esta región es "similar" a la de otras comunidades autónomas.

Fernando Simón ha explicado que los datos en la Comunidad de Madrid tienen la "misma calidad" que los de otras autonomías, aunque ha reconocido que puede haber "retrasos" en las informaciones que se dan. "Pero no creo que los servicios de vigilancia, que tienen procesos muy automatizados, puedan fácilmente modificar las informaciones que llegan de manera individualizada a la red nacional de vigilancia", ha subrayado. En este contexto, ha dicho que "puede haber algún retraso que se corrige" en los datos, pero "mas allá de eso", no cree que "ningún servicio de vigilancia esté haciendo conscientemente ninguna falsificación de datos".

EFE/MariscalMariscal

Asimismo, Simón ha afirmado que Madrid tiene una incidencia "algo mayor" que la nacional. "Si ha habido más casos, ha habido más fallecidos, pero la letalidad, es decir, la capacidad de gestión de los casos, es similar a la de otras comunidades autónomas", ha sostenido.