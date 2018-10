Pilar Zamora revela que su ilusión es cerrar la campaña en el arco del Torreón "abierto", donde se actuará en breve

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha revelado que su "ilusión" es cerrar la campaña en el arco del Torreón "abierto" por lo que ha avanzado que las actuaciones comenzarán "en breve" y que está "empeñada" en terminar el proyecto antes de que acabe esta legislatura.

En una entrevista concedida a Europa Press, la alcaldesa de la capital ha explicado que el motivo por el que el proyecto se ha retrasado más de lo inicialmente previsto es que finalmente no se va a llevar el proyecto desarrollado por los arquitectos sino que "hemos contado con varios colectivos, de forma que finalmente no vamos a cerrar la muralla y vamos a intentar proteger las cuevas".

"Estoy deseando liberar el arco del Torreón", ha insistido la primera edil ciudadrealeña, quien ha recordado que este monumento lleva cerrado desde que en el año 2004 se tomó decisión de construir un parking y en 2006 se decidió que el proyecto ya no era factible y no se hizo nada por recuperar el espacio que está en una importante zona de jardines de la ciudad.

BALANCE DE LEGISLATURA

Este es uno de los grandes proyectos que Pilar Zamora quiere poner en marcha antes de que concluya una legislatura en la que considera que su gestión se ha caracterizado por la inversión en la ciudad "incluyendo obras valientes como la Plaza de Cervantes" o la apertura del Museo Elisa Cendrero; el cambio en el modelo de servicios sociales; la participación en todas las áreas; y la transparencia "con una oposición que está presente en las Juntas de Gobierno y las mesas de contratación".

"Creo que podemos hacer un balance de legislatura como enriquecedora porque se ha notado un cambio en la ciudad y hemos fijado unos cimientos muy sólidos para seguir avanzando porque tenemos una estrategia muy buena para la ciudad", indica la regidora ciudadrealeña, que apunta a la llegada de grandes empresas y a la visita que la próxima semana girará el director general de SEPES y de la que espera que "por fin se desbloquee el polígono porque es necesario si queremos vender Ciudad Real como una ciudad de desarrollo".

Zamora, que aprovecha cualquier ocasión para poner de manifiesto lo "orgullosa" que está de su equipo de Gobierno, se refiere en el capítulo de servicios sociales no sólo a la puesta en marcha de un ambicioso plan integral de acción social sino también al trabajo que se está desarrollando en la barriada chabolista de San Martín de Porres, un problema desde hace décadas pero que no se había abordado de forma integral.

"Estamos trabajando internamente, no para hacer un lavado de cara, sino para dar a quienes allí viven habilidades sociales, empleo, la escolarización de los niños... Es decir, herramientas para que se puedan integrar en igualdad de condiciones en la ciudad. Estamos tutorizando a las familias a través de un programa de acción social para que salgan del barrio y no permitimos que se haga ninguna chabola más: chabola que se hace, chabola que se tira", aclara.

CIUDAD REAL 2025 Y EDUSI

Dentro de los grandes proyectos que ha logrado atraer el equipo de Gobierno de Pilar Zamora a la ciudad, destacan los 10 millones procedentes de fondos europeos a través del programa EDUSI, "y que a pesar de los problemas de la plataforma Galatea que nos comunica con el ministerio ya se están adoptando medidas como la mejora de la eficiencia energética" o el plan Ciudad Real 2025 en colaboración con la Junta y la Diputación.

"Es un plan redondo que no entiendo que no apoyen los demás grupos municipales alegando que ellos no han dicho lo que había que hacer. Son reivindicaciones de los ciudadanos como el Centro Regional de Folclore en el antiguo edificio del Ferroviario; la segunda ronda y las circunvalaciones; parques; aglutinar los servicios de la Junta en un edificio administrativo como el antiguo Hospital del Carmen" argumenta Pilar Zamora.

La alcaldesa, que considera que es un plan de modernidad imprescindible para la ciudad especialmente en lo que a infraestructuras se refiere, ha subrayado que se trata de un plan que está calendarizado y que recoge lo que debe aportar cada administración pero no se puede blindar porque depende de los presupuestos que se vayan aprobando cada año.

Eso significa, explica, que si hay un cambio de Gobierno en el Ayuntamiento no puede garantizar que incluyan la parte que le corresponde al consistorio en los presupuestos. "Yo mi compromiso es que, si sigo gobernando, seguiré manteniendo y presupuestando lo que nos corresponde".

PARTICIPACIÓN

Respecto a otro de los pilares que han caracterizado su gestión, Zamora ha recordado la participación que "es necesaria y es de políticos inteligentes" ya que, apunta, "a mi me dieron una vez un consejo que siempre aplico: más escuchar y menos hablar". "Le estamos dando espacios a la ciudadanía para que los autogestione. Pero hay que avanzar en pedagogía de la participación porque participar no es opinar y que no te hagan caso sino plantear como se lleva a cabo. Esa demostración de que se les escucha hace que cada vez más entidades nos pidan participar en las distinas mesas".

Una participación que también se quiere buscar para resolver el problema del botellón que la alcaldesa reconoce, si bien no puede evitar su sorpresa por la denuncia admitida a trámite de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería sobre este tema y apelando a una ordenanza elaborada por el PP en 2005, "además de que nos llama la atención que, tratándose de una asociación provincial, sólo les preocupe la capital cuando este problema existe en muchas otras localidades como, por ejemplo, Daimiel donde incluso el alcalde asfaltó y puso iluminación con fondos públicos".

No obstante, la primera edil concluye reconociendo que se trata "realmente de un problema" y que se está trabajando en intentar buscar soluciones, aunque explica que "se ha convertido en un fenómeno social que debemos atajar desde la educación y el ocio alternativo porque incluso los jóvenes que no beben van allí porque es donde se encuentran con sus iguales", concluye.