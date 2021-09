Pilar Llop insiste en agilizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha urgido a que "se renueve ya" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que "después, si es necesario, se puede abrir el debate sobre otros modelos".



Llop ha hecho estas declaraciones cuando va en aumento la distancia entre el Gobierno y el PP, que pide ahora el cese del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por sus argumentos para rechazar que los jueces y no el Parlamento elijan a la mayoría de los vocales, como proponen los populares.



Preguntado sobre la petición del presidente del PP, Pablo Casado, del cese de Bolaños, al que acusa de "totalitarismo", ha puntualizado que "no es el Gobierno al que corresponde renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino a las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso y el Senado".



El grupo socialista "ya tiene un planteamiento, una propuesta sobre la mesa, sólo falta que el PP, que es quien tiene bloqueada esta renovación, diga que sí", ha añadido.



"No hay mayor politización de la justicia que no renovar y bloquear el poder judicial ", ha insistido.



"Apelo al sentido de Estado, a las altas miras, para que se renueve ya, de una vez por todas, el Consejo y después, si es necesario se puede abrir el debate sobre otros modelos", ha dicho en declaraciones a los periodistas tras presidir el acto de presentación en Sevilla de los nuevos retos y propuestas del Ministerio de Justicia frente a la violencia de género.



Ha advertido, no obstante, de que ese debate sobre otros modelos debe ser "transparente, un debate en el que se deben explicar los modelos existentes y por qué el Gobierno de España está de acuerdo con el que hay ahora en la Constitución, en la ley orgánica, que es el que responde a esta legitimación democrática que tiene el origen del poder en el pueblo".



Ha recordado que "llevamos ya más de mil días con un Consejo en funciones, prorrogado", lo que supone casi tres años "de no renovación, no cumplimiento con la Constitución y con la ley orgánica, una ley que el Tribunal Constitucional avaló".