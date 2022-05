Pilar Carnero no descarta competir por ser candidata a la alcaldía de León por el PSOE con José Antonio Diez

La candidata a la secretaria general de la Agrupación Municipal del PSOE de León, Pilar Carnero, ha avisado que "igual que no dije sí en ningún momento, tampoco digo no" a poder ser candidata del PSOE a la alcaldía de León.

Así se ha referido, con claro gesto de tristeza y cansancio, en la noche de este miércoles tras conocer la derrota de su candidatura para la Agrupación Municipal del PSOE de León.

Carnero ha advertido que "cuando tomo la decisión la digo" y ha añadido que "no nunca me presentaré o no es mi decisión porque es una decisión que tomaré en su momento, si es que tengo la posibilidad de hacerlo como tenía ahora".

Asimismo, ha destacado "el dato fabuloso" de participación de los militantes y ha incidido en que "hay un respaldo importante y ahora solo hay un camino de seguir adelante todos juntos".

En este sentido, ha criticado que "se intentó evitar el poder elegir entre dos opciones" y ha remarcado que "eso empobrece a las Agrupaciones democráticas y por eso estoy muy contenta".

Ante una posible integración, ha reconocido que "cada candidatura tiene sus medios a la hora de trabajar, la única integración es dentro del propio partido, ahora tenemos que integrarnos en el trabajo día a día del partido".

Carnero ha explicado que ese trabajo que quería hacer de "abrir la Agrupación, esa trapa bajada, puedo seguir haciéndolo, aunque no esté a cargo de la secretaría general y a seguir trabajando".

Además, ha reclamado que "la actividad debe venir desde dentro del partido, utilizar la sede para debatir y confrontar ideas y no utilizar otros altavoces fuera del partido, el proyecto del PSOE es el que es, no es de uno ni de otro".

Por último, ha puesto de manifiesto que "he criticado una gestión de la Agrupación Municipal, en ningún caso de la gestión en el Ayuntamiento, hay que debatir ahí, dentro, y luego fuera todos juntos".