Pilar Barreiro volverá al Grupo Popular del Senado tras el archivo de su causa en el Supremo

La senadora Pilar Barreiro volverá a las filas del Grupo Popular una vez que el Tribunal Supremo ha archivado su causa por el caso Púnica y dejará así de pertenecer al Grupo Mixto, al que ella misma se fue en marzo para facilitar el acuerdo presupuestario del Gobierno de Mariano Rajoy con Ciudadanos, que había puesto como condición para apoyar las cuentas que el PP la apartara de sus filas.

Fuentes 'populares' han explicado a Europa Press que el portavoz del PP, Ignacio Cosidó, ha charlado con la senadora tras conocerse el auto del Supremo y que ambos han compartido su satisfacción. Pilar Barreiro tendrá que solicitar ahora su vuelta al Grupo Popular, en un escrito que lleve el visto bueno y la firma de Cosidó, y su incorporación será inmediata. El PP pasará a tener así 148 senadores y el Grupo Mixto, 12.

La ex alcaldesa de Cartagena (Murcia) anunció el 23 de marzo que abandonaba el Grupo Popular en plena negociación presupuestaria. Ciudadanos mantenía la presión para que dejara el PP y la resolución del asunto en el Supremo previsiblemente se iba a prolongar, al haberse personado en el caso la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Para no "perjudicar" al PP, dijo la propia Barreiro en un comunicado, decidió pasarse al Grupo Mixto, lo que fue celebrado por el presidente de Cs, Albert Rivera. "Esta decisión obedece a mi intención de no perjudicar al partido al que siempre he sido leal y por el interés general de los españoles", señalo la senadora entonces.

SIN SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

"No hay sospechas de corrupción contra la investigada", afirma la magistrada de la Sala de lo Penal del Supremo, Ana Ferrer, que se ha encargado de la instrucción contra la senadora. En el auto señala que existe una "precariedad de los indicios" acumulados para justificar que Pilar Barreiro usara durante su etapa como alcaldesa dinero de las consejerías murcianas para abonar los servicios de reputación 'online' concertados con el 'conseguidor' de la trama Púnica, Alejandro de Pedro.

La Fiscalía ya solicitó el archivo de las actuaciones contra la exalcaldesa, pero antes de tomar tal decisión, la juez acordó practicar una serie de diligencias.

Se trata de la segunda vez que el Tribunal Supremo archiva la presunta implicación de la senadora en una causa de corrupción, pues ya en diciembre de 2016, la Sala de lo Penal confirmó su sobreseimiento en el caso 'Novo Carthago', por la presunta recalificación de unos terrenos próximos al Mar Menor en los que se pretendían construir 10.000 viviendas, hoteles de lujo y dos campos de golf.