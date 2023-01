Piden que un tío de un concejal de Madrid declare en segundo caso mascarillas

Más Madrid, que ejerce la acusación en el segundo caso de supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid al comprar mascarillas en 2020, ha solicitado que declare como investigada la empresaria que hizo de intermediaria, y como testigo Carlos Fernández Pita, tío del segundo teniente de alcalde de Madrid, Borja Fanjul, para que aclare si hizo alguna gestión.

El escrito de Más Madrid, al que ha tenido acceso EFE, se presentó recientemente al Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, que investiga la posible estafa por parte de la empresa Sinclair and Wilde, que vendió al Ayuntamiento un lote de 500.000 mascarillas en plena pandemia, en marzo de 2020, por dos millones y medio de euros.

El Consistorio, sin embargo, sólo pagó la mitad del importe y no realizó más abonos dado que los servicios jurídicos detectaron que faltaban las certificaciones de calidad reclamadas en varias ocasiones. El Ayuntamiento reclamó la devolución del importe sin obtener respuesta.

La última declaración en este caso fue el pasado 2 de diciembre, cuando la empresaria que supuestamente hizo de intermediara en esa operación dijo que desconocía quién del Consistorio se puso en contacto con ella para arrancar la operación, ni quién es Philippe Haim Salomon, supuesto interlocutor de Sinclair and Wilde, a quien el juez no localiza.

Relató al juez que, por recomendación de una periodista -a quien no identificó-, se puso en contacto con "Charlie", que estaría interesado en la compra del material sanitario y que, después de esa comunicación, alguien del Ayuntamiento se puso en contacto con ella. Añadió que no cobró comisiones por su intervención porque entendió que la operación no había salido.

Las acusaciones populares del caso sospechan que ese "Charlie" es Carlos Fernández Pita, tío del segundo teniente de alcalde, Borja Fanjul, si bien, preguntada por este extremo, la testigo dijo que desconocía si la persona con la que contactó tenía una relación familiar con el político.

Ahora Más Madrid solicita, en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, que la empresaria declare como investigada y que Carlos Fernández Pita lo haga como testigo para aclarar los hechos.

También pide que se obtenga, a través de Punto Neutro Judicial, información sobre la empresaria y sobre su empresa AIFOS correspondiente a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, a fin de conocer sus actividades en dichos años.

Y que se requiera al Ayuntamiento que aporte las comunicaciones mantenidas a través de medios corporativos, entre febrero y agosto de 2020, entre la empresaria y Elena Collado, entonces coordinadora de Presupuestos del Ayuntamiento y con la que le pusieron en contacto.

Más Madrid solicita asimismo que declaren como testigos Elena Collado; el director general de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Enrique López, quien figura como denunciante por parte del Ayuntamiento; y el intendente Jefe de la Unidad de Coordinación Judicial de Policía Municipal, Jesús María García, quien firmó el atestado previo a esa denuncia.

Esta causa es diferente a la que se sigue en el Juzgado de InstrucciJunto número 47 de Madrid contra los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por otra presunta estafa al Consistorio, en su caso por presuntamente embolsarse comisiones seis millones de dólares por la venta de mascarillas, guantes y test al Ayuntamiento, que pagó 11,9 millones de dólares por el material.